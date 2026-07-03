Nagelsmann renuncia como DT de Alemania; van por Jürgen Klopp

La Federación Alemana de Futbol confirmó que aceptó su salida e iniciará conversaciones con Jürgen Klopp, quien ya manifestó su disposición para asumir el cargo

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La etapa de Julian Nagelsmann al frente de la selección de Alemania llegó a su fin.

La Federación Alemana de Futbol (DFB) confirmó este viernes la renuncia del estratega de 38 años, quien decidió dar un paso al costado tras la eliminación de la "Mannschaft" en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El organismo también informó que iniciará conversaciones con Jürgen Klopp, considerado la principal opción para asumir el banquillo del conjunto alemán.

La eliminación ante Paraguay terminó por sentenciar el futuro de Nagelsmann. Alemania empató 1-1 durante el tiempo reglamentario, pero cayó 4-3 en la tanda de penales, un resultado que desató una fuerte ola de críticas contra el cuerpo técnico y la dirigencia.

De acuerdo con la DFB, fue el propio entrenador quien solicitó ser relevado del cargo durante una reunión privada con los directivos, al considerar que el equipo necesitaba iniciar una nueva etapa tras el fracaso mundialista.

"La selección merece la oportunidad de comenzar de nuevo sin cargas del pasado", señaló Nagelsmann en el comunicado difundido por la federación.

El técnico reconoció que la decisión no fue sencilla.

"Ha sido cualquier cosa menos fácil. Mi principal objetivo siempre fue el éxito del equipo", expresó.

También ofreció disculpas a la afición alemana por el desempeño mostrado en la Copa del Mundo.

"Lamento profundamente haber decepcionado a los aficionados y no haber podido ofrecerles más noches de fútbol en este Mundial", añadió.

Apuestan por Klopp

Tras confirmar la salida de Nagelsmann, la Federación Alemana anunció que comenzará las gestiones para contratar a Jürgen Klopp.

El extécnico del Borussia Dortmund y del Liverpool, quien actualmente se desempeña como director global de futbol de Red Bull, ya expresó de manera inicial su disposición para asumir el cargo.

Sin embargo, la negociación no será sencilla. Klopp mantiene contrato con Red Bull hasta 2029, por lo que la DFB deberá encontrar una fórmula para concretar su llegada.

La dimisión sorprendió porque apenas después de la derrota frente a Paraguay, Nagelsmann había manifestado públicamente su intención de continuar al frente del equipo nacional. Incluso tenía contrato vigente hasta la Eurocopa de 2028.

No obstante, la presión generada por las críticas de aficionados, exjugadores y medios de comunicación terminó por modificar el panorama y acelerar su salida.

También hay cambios en la dirigencia

La reestructuración en la selección alemana no se limita al entrenador. Junto con Nagelsmann dejarán la federación sus dos asistentes técnicos y Andreas Rettig, director ejecutivo del área deportiva, quien abandonará el cargo por motivos personales.

El director deportivo de la DFB, Rudi Völler, respaldó la decisión del estratega y destacó que asumiera la responsabilidad tras una eliminación que calificó como "decepcionante para todos".