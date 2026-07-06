Bélgica apela ante FIFA para impedir que Balogun juegue ante EUA

La Real Federación Belga de Fútbol presentó una apelación ante la FIFA para revertir la decisión que dejó sin efecto la suspensión del delantero estadounidense

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La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) presentó una apelación ante la FIFA para intentar revertir la decisión que dejó sin efecto la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun, quien podría disputar el partido de Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ frente a los Diablos Rojos.

La federación belga busca que el organismo restablezca la sanción derivada de la tarjeta roja recibida por el atacante y, en consecuencia, quede inhabilitado para el compromiso de este lunes.

La FIFA resolverá de forma urgente

De acuerdo con medios belgas, la RBFA envió una carta a la FIFA impugnando la resolución sobre Balogun.

El organismo rector del futbol mundial interpretó el documento como una solicitud formal de apelación y designó a un integrante de su Comité de Apelaciones para analizar el caso con carácter de urgencia.

La federación belga deberá presentar ahora los argumentos que sustenten su recurso, ya que, según los reportes, aún no ha recibido oficialmente la resolución completa emitida por la FIFA.

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La decisión llegará antes del partido

La FIFA tendrá hasta las 14:00 horas, tiempo de Bélgica, para emitir una resolución definitiva, apenas unas horas antes del inicio del encuentro entre Bélgica y Estados Unidos correspondiente a los octavos de final del Mundial.

El caso adquiere especial relevancia porque la disponibilidad de Balogun podría influir en el planteamiento del conjunto estadounidense para este compromiso de eliminación directa.

Cabe señalar que dicha apelación se produce un día después de que la Federación Belga informara públicamente que analizaba todas las vías disponibles para defender lo que calificó como los principios fundamentales del juego limpio.