Napoli cae ante Bolonia y pierde el liderato de la Serie A

Napoli no encuentra el gol sin Kevin De Bruyne.

El equipo de Antonio Conte perdió este domingo 2-0 en su visita a Bolonia, el tercer partido consecutivo en el que no lograron anotar.

La derrota también provocó que Napoli perdiera el primer puesto en la Serie A, al verse superado por la Roma, que venció 2-0 a Udinese. El Inter de Milán puede alcanzar a la Roma —dos puntos por encima de Napoli y el AC Milan— si vence a la Lazio más tarde.

Bolonia se ubica quinto, tres puntos por debajo de la Roma.

De Bruyne se lesionó en la victoria 3-1 sobre el Inter el mes pasado y probablemente estará fuera hasta el nuevo año. Napoli venció 1-0 a Lecce en su primer partido sin el excentrocampista del Manchester City, pero luego siguió con empates sin goles contra Como y luego Eintracht Frankfurt en la Liga de Campeones.

Después del empate del Milan en Parma el día anterior, Napoli sabía que podía despegarse en la cima de la Serie A con una victoria el domingo.

Y sus pretensiones cobraron fuerza cuando Lukasz Skorupski, el portero de Bolonia, tuvo que salir en el octavo minuto con una lesión muscular. Massimo Pessina, de 17 años, entró para hacer su debut en el primer equipo.

Sin embargo, Napoli nunca realmente puso una prueba al adolescente y Bolonia se adelantó a los 50 minutos a pesar de perder a otro jugador, Jonathan Rowe, por lesión.

Su reemplazo, Nicolò Cambiaghi, gestó el primer gol al desbordar por la izquierda y luego pasar el balón para que Thijs Dallinga lo colocara en el primer palo.

Bolonia duplicó su ventaja a los 66 mediante el cabezazo del defensor colombiano Jhon Lucumí para celebrar su primer gol en la Serie A.

Roma en la cima

El defensor Zeki Çelik anotó su primer gol en la Serie A para sellar la victoria que condujo a la Roma a la cúspide.

Celik culminó una jugada bien elaborada a los 61 después de tirar una parde con Gianluca Mancini. El internacional turco solo había anotado una vez, en la Liga Europa, en sus tres temporadas previas con la Roma.

Lorenzo Pellegrini había adelantado a la Roma al convertir un penal antes del descanso por una mano del rival zaguero Hassane Kamara.

Nuevos técnicos

El nuevo técnico de Génova, Daniele De Rossi, y su homólogo de Fiorentina, Paolo Vanoli, debutaron con un entretenido empate 2-2, que también incluyó un penal atajado por David De Gea.

La Viola permaneció en el fondo de la tabla, dos puntos por detrás de Génova y tres de la salvación.

Atalanta sucumbió en casa 3-0 ante Sassuolo. Fue el séptimo partido de liga sin victoria para el Atalanta, que venía de derrotar al Olympique de Marsella en la Liga de Campeones a mitad de semana.

