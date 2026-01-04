Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_04_T104159_654_c0a2de7e37
Deportes

Napoli vence 2-0 a Lazio y presiona al líder de la Serie A

El campeón defensor Napoli logró una sólida victoria por 2-0 ante Lazio este domingo, resultado que le permitió colocarse en el segundo lugar de la Serie A

  • 04
  • Enero
    2026

El campeón defensor Napoli logró una sólida victoria por 2-0 ante Lazio este domingo, resultado que le permitió colocarse en el segundo lugar de la Serie A y confirmar su buen momento futbolístico desde el cierre de 2025.

Leonardo Spinazzola y Amir Rrahmani marcaron los goles del encuentro en la primera mitad, en el primer compromiso del conjunto napolitano en 2026.

Goles tempraneros marcaron el rumbo

Napoli abrió el marcador al minuto 13, cuando Matteo Politano desbordó por la banda derecha y envió un centro preciso que Spinazzola remató de volea para vencer al arquero rival.

G90uVtbX0AAHRqH.jfif

La ventaja se amplió al minuto 33 tras un tiro libre cobrado por Politano, que fue cabeceado por Rrahmani hacia la esquina inferior derecha del arco, sellando el 2-0 antes del descanso.

Final tenso con expulsiones

El cierre del partido estuvo marcado por la tensión y las tarjetas rojas.

En los últimos diez minutos, el defensor de Lazio Adam Marušić y el jugador del Napoli Pasquale Mazzocchi fueron expulsados tras una pelea que derivó en una trifulca, en la que incluso el técnico Antonio Conte intervino para separar a los futbolistas.

G90otdqXEAARgOu.jfif

Previamente, al minuto 81, el delantero de Lazio Tijjani Noslin había visto la segunda tarjeta amarilla, dejando a su equipo con un hombre menos.

Napoli se acerca a la cima

Con este triunfo, Napoli quedó a un punto del líder AC Milan y uno por encima del Inter de Milán, que enfrentará a Bolonia más tarde.

Precisamente, el Inter recibirá al Napoli el próximo fin de semana en un duelo clave por la cima de la tabla.

La única nota negativa para Napoli fue la salida de David Neres al minuto 70, luego de sufrir un aparente problema en el tobillo. El extremo tuvo que abandonar el campo con ayuda, sumándose a la lista de lesionados del equipo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_47_08_AM_c63e4aa051
Mueren 35 en tres días por accidentes viales
Whats_App_Image_2026_01_04_at_4_25_28_PM_9b1e270b82
Más personas fallecidas en accidentes carreteros
escean_victoria_jones_de8a6884bd
Hallan muerta en San Francisco a la hija de Tommy Lee Jones
publicidad

Últimas Noticias

Sheinbaum_recalca_posicion_de_Mexico_ante_captura_de_Maduro_fecaa395b4
Sheinbaum recalca posición de México ante captura de Maduro
EH_CONTEXTO_3_f823c3f4e7
Maduro enfrenta a EUA; arriba a corte de NY por narcoterrorismo
Whats_App_Image_2026_01_05_at_12_14_14_AM_42ae352e8c
Traerá captura de Maduro riesgos y… oportunidades para México
publicidad

Más Vistas

ingrid_jasso_tandera_estafadora_27_millones_de_pesos_regios_d33061b2e1
Tandera defrauda 100 personas y debe más de 20 millones de pesos
AP_26003246081742_0e03df8778
EUA capturó a Maduro y a su esposa en operativo militar
2025_ano_avances_violencias_contra_mujeres_nl_345a7faf66
Destacan avances en atención en violencia contra la mujer en 2025
publicidad
×