Napoli vence 2-0 a Lazio y presiona al líder de la Serie A

El campeón defensor Napoli logró una sólida victoria por 2-0 ante Lazio este domingo, resultado que le permitió colocarse en el segundo lugar de la Serie A y confirmar su buen momento futbolístico desde el cierre de 2025.

Leonardo Spinazzola y Amir Rrahmani marcaron los goles del encuentro en la primera mitad, en el primer compromiso del conjunto napolitano en 2026.

Goles tempraneros marcaron el rumbo

Napoli abrió el marcador al minuto 13, cuando Matteo Politano desbordó por la banda derecha y envió un centro preciso que Spinazzola remató de volea para vencer al arquero rival.

La ventaja se amplió al minuto 33 tras un tiro libre cobrado por Politano, que fue cabeceado por Rrahmani hacia la esquina inferior derecha del arco, sellando el 2-0 antes del descanso.

Final tenso con expulsiones

El cierre del partido estuvo marcado por la tensión y las tarjetas rojas.

En los últimos diez minutos, el defensor de Lazio Adam Marušić y el jugador del Napoli Pasquale Mazzocchi fueron expulsados tras una pelea que derivó en una trifulca, en la que incluso el técnico Antonio Conte intervino para separar a los futbolistas.

Previamente, al minuto 81, el delantero de Lazio Tijjani Noslin había visto la segunda tarjeta amarilla, dejando a su equipo con un hombre menos.

Napoli se acerca a la cima

Con este triunfo, Napoli quedó a un punto del líder AC Milan y uno por encima del Inter de Milán, que enfrentará a Bolonia más tarde.

Precisamente, el Inter recibirá al Napoli el próximo fin de semana en un duelo clave por la cima de la tabla.

La única nota negativa para Napoli fue la salida de David Neres al minuto 70, luego de sufrir un aparente problema en el tobillo. El extremo tuvo que abandonar el campo con ayuda, sumándose a la lista de lesionados del equipo.

