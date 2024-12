Netflix transmitirá Mundiales Femeninos 2027 y 2031 en EUA

La FIFA ha firmado un acuerdo con Netflix para transmitir en Estados Unidos los Mundiales femeninos de 2027 y 2031.

Esa última edición mundialista podría tener como sede precisamente Estados Unidos.

El acuerdo anunciado este viernes es el más significativo que FIFA ha firmado con un servicio de streaming para un torneo importante. No se dio a conocer el valor, pero las competiciones internacionales de fútbol femenino han tenido dificultades para atraer ofertas cuantiosas.

Las Copas del Mundo generalmente se transmiten en canales de televisión abierta para alcanzar los mayores niveles de audiencia.

El presidente de FIFA, Gianni Infantino, había criticado públicamente a las cadenas de TV, especialmente en Europa, por subvalorar las ofertas para transmitir el Mundial de mujeres de 2023 que se jugó en Australia y Nueva Zelanda. Ese torneo fue transmitido por Fox en Estados Unidos.

“Este acuerdo envía un mensaje claro sobre el verdadero valor de la Copa Mundial Femenina de la FIFA y el deporte femenino global”, dijo Infantino el viernes en un comunicado.

Netflix has exclusive U.S. rights to the FIFA Women’s World Cup for the 2027 and 2031 tournaments. pic.twitter.com/aY3QYcLgAe

Es probable que FIFA utilice el acuerdo con Netflix para impulsar las negociaciones con los emisores europeos, las cuales se avizoran más complicadas.

El próximo Mundial femenino de 32 equipos y 64 partidos se jugará en Brasil del 24 de junio al 25 de julio de 2027.

Aún no se ha decidido el anfitrión de 2031, aunque se espera que Estados Unidos presente una candidatura para un torneo que FIFA espera expandir a 48 selecciones. Eso igualaría el tamaño del formato de 104 partidos de la Copa Mundial masculina que debuta en 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

España ganó el Mundial femenino de 2023. Estados Unidos ganó los dos títulos anteriores: en Francia en 2019 y en Canadá en 2015.

En las cuentas financieras de FIFA para 2023, cuando se jugó el último Mundial de mujeres, el organismo futbolístico reportó ingresos totales de transmisión de 244 millones de dólares. En el año del Mundial masculino de 2022, fue casi de 2,900 millones de dólares.

Netflix se adentró en los deportes en directo el mes pasado, cuando más de 60 millones de hogares sintonizaron un combate de boxeo muy publicitado entre la leyenda retirada de los pesados Mike Tyson y la personalidad de las redes sociales Jake Paul.

Asimismo, Netflix transmitirá dos partidos de la NFL en la Navidad: la visita de los Chiefs de Kansas City a los Steelers de Pittsburgh y la de los Ravens de Baltimore a los Texans de Houston.

