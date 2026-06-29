Neuer iguala récord negativo de 'La Tota' Carbajal en mundiales

El portero alemán llegó a 10 partidos mundialistas seguidos recibiendo al menos un gol, una marca que pertenecía únicamente al histórico arquero mexicano

El portero alemán Manuel Neuer igualó este lunes el récord negativo que ostentaba el mexicano Antonio "La Tota" Carbajal, al recibir goles en 10 partidos consecutivos de la Copa Mundial de la FIFA.

La última ocasión en que Neuer mantuvo su portería en cero fue en la final del Mundial de Brasil 2014, disputada el 13 de julio de 2014 en el estadio Maracaná, donde Alemania derrotó 1-0 a Argentina gracias a un gol de Mario Götze.

Desde entonces, el guardameta recibió anotaciones en los tres partidos de Rusia 2018, otros tres de Catar 2022 y los cuatro encuentros que ha disputado en el Mundial 2026, siendo el más reciente un remate de cabeza del paraguayo Julio Enciso.

Una marca que pertenecía a 'La Tota' Carbajal

Con esta racha, Neuer igualó el registro de Antonio "La Tota" Carbajal, quien recibió goles de manera consecutiva en los Mundiales disputados entre 1950 y 1962, convirtiéndose durante décadas en el único arquero con esa estadística.

El veterano guardameta alemán regresó a la selección pese a haber anunciado su retiro internacional tras la eliminación de Alemania en la Eurocopa 2024 frente a España. Sin embargo, el técnico Julian Nagelsmann lo convenció de disputar su quinto Mundial, luego de la grave lesión sufrida por Marc-André ter Stegen.

Neuer lamenta la eliminación de Alemania

Tras el encuentro, el arquero de 40 años reconoció la frustración del plantel por el resultado y consideró que el equipo careció de profundidad ofensiva para generar peligro.