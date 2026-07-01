El histórico guardameta confirmó su retiro internacional con un mensaje en redes sociales, donde reconoció que el equipo quedó por debajo de las expectativas

Inicio / Deportes / Manuel Neuer se despide de Alemania tras 16 años en selección

La eliminación de Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 marcó también el cierre de una de las carreras más importantes en la historia reciente del fútbol alemán.

Manuel Neuer confirmó este miércoles su retiro definitivo de la selección nacional, poniendo fin a un ciclo de 16 años defendiendo la portería de la Mannschaft.

Horas después de la derrota frente a Paraguay, el arquero de 40 años publicó un mensaje en sus redes sociales para despedirse de la afición alemana y expresar la frustración que le dejó el desenlace del torneo.

"La eliminación temprana en el Mundial es extremadamente decepcionante. Hemos quedado claramente por debajo de las expectativas y deberíamos haber llegado más lejos en este torneo. Este desenlace duele muchísimo", escribió.

Neuer había anunciado su retiro de la selección tras la Eurocopa de 2024, sin embargo decidió regresar para disputar el Mundial de 2026 luego de ser convencido por el cuerpo técnico, con el objetivo de aportar su experiencia a una generación en renovación.

El guardameta explicó que volver a vestir la camiseta alemana fue una decisión plenamente consciente y motivada por el orgullo que siempre sintió al representar a su país.

"Tomé conscientemente la decisión de volver porque siempre me ha llenado de un profundo orgullo vestir la camiseta de la selección nacional", señaló.

Añadió que uno de los principales motivos de su regreso fue acompañar a los futbolistas más jóvenes dentro y fuera del terreno de juego.

"A mi edad y con la experiencia acumulada en cuatro Mundiales quería apoyar de la mejor manera posible a los jugadores jóvenes y ayudar al fútbol alemán", expresó.

Aunque el desenlace estuvo lejos de lo que esperaba, Neuer aseguró que no cambiaría la decisión de haber regresado para disputar un último Mundial.

"A pesar de este amargo final, no me arrepiento ni por un segundo de haber dado este paso", afirmó.

El histórico arquero también aprovechó el mensaje para agradecer el respaldo recibido por los aficionados durante toda su trayectoria con la selección.

"Mi decepción es indescriptible, pero aun así siento una enorme gratitud. Gracias por vuestro apoyo a lo largo de todos estos años y durante este torneo", concluyó.

Una carrera llena de éxitos

Neuer deja la selección alemana después de disputar 128 partidos internacionales y convertirse en uno de los porteros más influyentes de su generación.

Su mayor logro llegó en Brasil 2014, cuando fue pieza fundamental para que Alemania conquistara su cuarto título mundial, además de revolucionar la posición con su estilo de juego fuera del área y su capacidad para participar en la salida del balón.

Pese a su retiro internacional, el arquero continuará su carrera a nivel de clubes con el Bayern Múnich, institución con la que mantiene contrato vigente hasta junio de 2027.