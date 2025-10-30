Cerrar X
No deja de retumbar el grito: ‘En tu cancha y con tu gente’

Para Tigres, Rayados es quien más veces ha vencido en ‘patio ajeno’… y este sábado lo vuelve a enfrentar en el ‘Gigante de acero’ en el Clásico Regio 141

  • 30
  • Octubre
    2025

No conforme con llevar paso invicto como visitante en la fase regular del Torno Apertura 2025 de la Liga MX, Tigres enfrentará este sábado a su ‘cliente’ en ‘patio ajeno’: Rayados.

Y es que el Monterrey es el club al cual los felinos más veces han vencido como ‘huésped’, en la era de los torneos cortos de la Liga MX.

Del Torneo Invierno 1997 a la fecha, los de la UANL han conquistado 11 victorias ante La Pandilla, ya sea en cotejos de fase regular o Liguilla.

Aquí se contabilizan desafíos celebrados en el Estadio Tecnológico y en el ‘Gigante de acero’.

Este sábado a las 19:05 horas, en el ‘Gigante de acero’, los auriazules visitan de nuevo a los albiazules para protagonizar la edición 141 del Clásico Regiomontano.

Uno de los triunfos de Tigres ante Rayados en el ‘Gigante de acero’ fue el domingo 10 de diciembre de 2017, por 2-1 (3-2 en el marcador global), en la Vuelta de la Final de la Liguilla del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, en la cual se coronaron los felinos.

Entérate

¿Cuántos triunfos tiene Tigres como visitante ante cada club actual de la Primera División del futbol mexicano?

Al visitar a Rayados: 11 triunfos
Al visitar a Cruz Azul: 11 triunfos
Al visitar a Chivas: 11 triunfos
Al visitar a América: 10 triunfos
Al visitar a Santos: 10 triunfos
Al visitar a Querétaro: 10 triunfos
Al visitar a Puebla: 10 triunfos
Al visitar a Pumas: 9 triunfos
Al visitar a Atlas: 8 triunfos
Al visitar a Toluca: 7 triunfos
Al visitar a Xolos: 7 triunfos
Al visitar a Necaxa: 7 triunfos
Al visitar a Juárez: 5 triunfos
Al visitar a León: 5 triunfos
Al visitar a San Luis: 4 triunfos
Al visitar a Pachuca: 4 triunfos
Al visitar a Mazatlán: 3 triunfos


