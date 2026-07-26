Lando Norris 'vuela' en el GP de Hungría; Checo Pérez no terminó

El campeón del mundo logró su primer triunfo del año justo antes del parón de verano; Checo Pérez no terminó la carrera por problemas en la suspensión

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El campeón del mundo Lando Norris, volvió a subir a lo más alto del podio en el Gran Premio de Hungría disputado este domingo en el circuito de Hungaroring.

Norris, de 26 años, hizo valer su posición de honor al salir desde la pole position para sellar la duodécima victoria de su carrera en la Fórmula 1 y la primera de la presente campaña, en lo que fue la undécima prueba del certamen.

En una carrera que marca el inicio del parón vacacional del campeonato, el neerlandés Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, cruzó la meta en la segunda posición, mientras que el italiano Andrea Kimi Antonelli completó el podio en el tercer peldaño.

Con este resultado, el joven piloto italiano afianzó su posición en la cima del Mundial de Pilotos al llegar a 219 puntos, superando por 50 unidades a Lewis Hamilton y por 59 a George Russell.

Por su parte, la Scudería Ferrari ubicó a sus dos monoplazas en el top 5, con el monegasco Charles Leclerc finalizando en el cuarto sitio y el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton en el quinto puesto.

La zona de puntos la completaron el francés Isack Hadjar en sexto, George Russell en séptimo, Liam Lawson en octavo, Nico Hülkenberg en noveno y el debutante Arvid Lindblad en la décima posición.

La jornada resultó complicada para la representación hispana, pues el argentino Franco Colapinto concluyó en el decimoquinto lugar, en tanto que los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz finalizaron en las posiciones 14 y 18, respectivamente.

El mexicano Sergio Pérez no corrió con la misma suerte y tuvo que abandonar la competencia.

La actividad de la categoría reina entrará en pausa durante un par de semanas y se reanudará a finales de agosto con la celebración del Gran Premio de los Países Bajos en el trazado de Zandvoort.