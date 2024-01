No me gustaron las formas: Funes Mori sobre su salida de Rayados

Rogelio Funes Mori viajó este lunes por la tarde hacia la Ciudad de México para cerrar su fichaje con los Pumas de la UNAM.

En el aeropuerto atendió a los medios de comunicación y aseguró que las maneras en las que se dio su salida, no fueron las más agradables.

“Obviamente no me gustaron las formas, creo que se pueden hablar muchas cosas, yo siempre estuve a disposición del club, pero bueno, como te digo, ellos tienen que tomar decisiones, la respeto, como te digo, yo soy una persona que respeta todo, que entiende todo y se dio así, nada más".

Rogelio mencionó que nunca hubo un acercamiento de la directiva para renovar su contrato que expiraba en verano de este año.

"Porque creo que era lo mejor, creo que ya, obviamente esta decisión la tomé por la directiva, creo que ellos ya me dieron a entender de que mi futuro no iba a ser aquí, así que creo que tomé la mejor decisión”, respondió.

Funes Mori aseguró que no tiene el sentimiento de deuda con la afición, pues siempre dio todo por el escudo de Rayados.

“Siempre me brindé al máximo con el club, di la vía por el club, siempre defendí la camiseta a muerte y no me reprocho nada, creo que dejé todo, como te digo, con aciertos, con errores, jugando bien, jugando mal, siempre traté de dejar la camiseta del Monterrey en alto y bueno, para mí, obviamente, dejar una marca en la historia de Rayados, que es muy grande, es un orgullo".

El máximo goleador de la institución se despidió de los aficionados y no descarta regresar en un futuro.

"A la afición, siempre agradecida, creo que la afición es el corazón de esta institución y siempre voy a estar agradecido por el cariño que me brindaron, siempre, siempre, en la buena y en la mala, creo que la gente siempre estuvo, cuando salía a la calle la gente siempre me brindaba su cariño, así que voy a estar eternamente agradecido, Monterrey y Rayados va a ser siempre mi casa por todo lo que pude lograr aquí, entonces, seguramente voy a estar ligado al club de por vida".

