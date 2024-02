'No quise agredir a nadie': Robert Dante Siboldi

Tras darse a conocer la suspensión de tres partidos para Siboldi, luego de la supuesta patada propinada al jugador del Cruz Azul, el charrúa habló en conferencia de prensa, y reveló que no quiso agredir a nadie.

"Primero que nada quiero que quede bien claro que nunca quise agredir a nadie, a nadie, mi postura fue de querer intervenir para separar, para apaciguar, para calmar. Mi error es meterme, no debería haberme metido, no debería haber salido de mi zona, no debí haber invadido la cancha, pero es imposible, soy muy pasional", dijo Robert Dante.

Después relató lo que recuerda de los hechos.

"Simplemente quise calmar todo, pero mi error fue el haber intervenido, pero es muy difícil, porque fui jugador y, en ese momento, a veces se pierde la cordura, los jugadores pierden la estabilidad emocional, pero dejar bien claro que no soy agresivo, en ese aspecto, es la primera vez que me suspenden tres partidos y nunca me han expulsado desde que soy entrenador".

Siboldi se mostró humilde, repartiendo disculpas.

"Por otro lado, quiero ofrecer disculpas a la institución, quiero ofrecer disculpas al cuerpo técnico, a los jugadores, no solamente por lo que pasó, sino por lo que viene, por supuesto, quiero ofrecer disculpas a mi afición, porque no voy a poder estar al lado del equipo en los partidos y no voy a estar en el lugar de trabajo".

"NO PUEDO PROMETER QUE NO LO VOY A HACER"

Así mismo, el estratega dijo no puede prometer que no volverá a vérsele en una situación similar.

"Acato el correctivo de la Comisión Disciplinaria, pero no lo comparto, no siento que haya hecho nada más, no siento que haya hecho algo que perjudicara al espectáculo ni agredir a nadie, entonces, simplemente es una gran lección para mí, es un aprendizaje, es una lección aprendida, no puedo prometer que no lo voy a hacer, porque no puedo confiar, no puedo prometer que no lo voy a cumplir, pero trataré de no participar más en ese tipo de acciones, soy responsable de lo que hago y de lo que digo, pero no puedo responsabilizarme de que puedan suponer todos ustedes, nada más de lo que pasa."

ESTÁ DOLIDO CON LA PRENSA

Siboldi habló también sobre lo que se han dicho de él en los medios de comunicación.

"No tengo nada que ocultar ni nada que haya hecho mal, muy lamentable, colegas de ustedes sin conocer o saber cómo me llamo, creen que me conocen, las historias que hicieron y dijeron, lamentable. Si es la gente o afición es entendible, pero colegas del medio, es lamentable lo que escuché y vi en radio y tv, que ni siquiera han cruzado un saludo conmigo, es lo que molesta y duele, pero entendemos que es así, lo que me molesta es no poder estar en el campo ni en el lugar donde soy feliz, donde trabajo".

