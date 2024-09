'Nuevo León va a hacer historia', afirma Román Ruiz

En entrevista exclusiva con El Horizonte, y casi a punto de entrar en acción, el paratleta mexicano representante de Nuevo León, Román Ruiz Castro, dijo que Nuevo León hará historia en la edición 17 de los Juegos Paralímpicos, que en este año 2024 se celebran en París, Francia.

Ruiz, quien vive su segunda Paralimpiada -ya que participó en Tokyo 2020- participará en lanzamiento de bala mañana miércoles a las 11:00 horas, tiempo de Monterrey.

“No vamos a quitar el dedo del renglón hasta ser Campeones olímpicos y darle esa medalla a Nuevo León, es lo que buscamos en estos Paralímpicos 2024; nuestro estado está lleno de trabajadores, de gente que le gusta ganar, que siempre es aguerrida y que siempre le gusta disfrutar con la familia, la medalla que les vamos a llevar desde París les va a caer muy bien. Un saludo para todos hasta México… ¡Nuevo León hará historia!”, dijo el paraatleta egresado de FIME de la UANL.

Ruiz llega a esta justa deportiva en Francia como el subcampeón del mundo y siendo el poseedor del récord del Continente Americano.

“Veo a la delegación mexicana con emoción, llena de esperanza, es un cambio generacional que se nos dio ahora después de Tokyo 2020, estamos con toda la disposición de levantar, manteniendo ese liderato que logramos en Tokyo 2020; con este nuevo formato de París 2024 vamos a marcar la pauta de dónde estamos y de cómo queremos llegar a Los Ángeles 2028”, apuntó.

“Me siento bien, genial, estamos por representar a nuestro México en este estadio tan hermoso, todas las instalaciones están perfectas, así como el área de lanzamiento y de salto, todo está en perfectas condiciones; la gente está prendida al 100%, la ola prendió a todo el estadio (en los eventos que se han celebrado ahí)”, agregó en la charla.

El paraatleta quiere ‘sacarse la espina’ de lo sucedido en los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020 (celebrados en 2021 por el tema de la pandemia por el Covid-19), donde logró el cuarto lugar.

“Me he venido preparando en este gran proceso de mejor manera, vamos a dar una muy buena actuación. Esta es la justa más importante de toda nuestra carrera, para llegar aquí no es nada fácil, hay que ser los mejores de la colonia, del municipio y del estado, competir con todo el país, hay que ser el mejor del continente y llegar a ser el mejor del mundo, estar mejor rankeado, eso no es fácil para los paraatletas”, puntualizó.

Foto: Román Ruiz

