Esta tarde-noche comienza la lucha por el cetro en los Playoffs de la Temporada 2024 de la Liga Mexicana de Verano de Beisbol con el Juego 1 de la Serie del Rey, la Gran Final que protagonizarán Sultanes de Monterrey y Diablos Rojos del México a partir de hoy martes a las 19:05 horas en el diamante del Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México, en batalla a ganar cuatro de siete encuentros.

Los regios van por el cetro 11 y los pingos por el 17. Hoy martes y mañana miércoles de esta semana se jugará en la CDMX, jueves habrá descanso, viernes y sábado será en el Palacio Sultán; y de ser necesario, el domingo habría juego en la Sultana del Norte, y martes y miércoles de la próxima semana en la capital del país.

Rotación de Pitchers para La Serie Del Rey 2024

Lanzadores de Diablos

Juego 1: José Luis Bravo

Juego 2: Erick Leal

Juego 3; Trevor Bauer

Juego 4: Brooks Hall



Serpentineros de Sultanes

Juego 1: Julio Teherán

Juego 2: Tyler Viza

Juego 3: Stephen Tarpley

Juego 4: Jared Lakind

Los duelos

Juego 1: Julio Teherán (3-1, 4.11 ERA) Vs. José Bravo (2-0, 2.63 ERA)

Juego 2: Tyler Viza (1-0, 3.18 ERA) Vs. Erick Leal (2-1, 5.73 ERA)

Juego 3: Stephen Tarpley (0-1, 5.30 ERA) Vs. Trevor Bauer (2-1, 2.14 ERA)

Juego 4: Jared Lakind (0-1, 6.94 ERA) Vs. Brooks Hall (2-0, 4.26 ERA)



Ficha

Beisbol

Liga Mexicana de Verano

Temporada 2024

Playoffs

La Serie del Rey

Juego 1 - Hoy

Sultanes Vs. Diablos

Estadio Alfredo Harp Helú

Ciudad de México

19:00 horas

ESPN2



Foto: Especial

