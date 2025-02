Fallece Lawrence Dolan, propietario de los Guardians de Cleveland

Lawrence J. Dolan, propietario del equipo de béisbol de las Grandes Ligas de Cleveland desde 2000, ha fallecido a los 94 años.

Los Guardianes de Cleveland anunciaron este lunes mediante un comunicado que Dolan murió el domingo por la noche de causas naturales.

Dolan, nativo de Cleveland, compró el equipo a Richard Jacobs en 2000 por 320 millones de dólares. La familia Dolan es la propietaria con más tiempo en la historia de la franquicia de Cleveland.

La franquicia era conocida como los Indios de Cleveland antes de cambiar su nombre a Guardians tras la temporada de 2021. En las últimas 24 temporadas, Cleveland ha ganado siete títulos de la División Central de la Liga Americana, ha tenido nueve apariciones en postemporada y avanzó a la Serie Mundial de 2016 antes de perder ante los Cachorros de Chicago en siete juegos. Cleveland también fue sede del Juego de Estrellas en 2019.

A Dolan le sobreviven su esposa Eva, seis hijos y 21 nietos.

The Cleveland Guardians are saddened to announce the passing of Lawrence Dolan, owner of the Cleveland Guardians.



Larry purchased the Cleveland Baseball Club on February 15, 2000, from Richard Jacobs. The 2025 season is the 26th year of ownership for the Dolan family, the… pic.twitter.com/NrUYg62mtg