Oliver Torres: Una radiografía detrás del nuevo jugador Rayado

Oliver Torres fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Rayados de Monterrey este sábado frente a casi 7 mil personas que presenciaron el entrenamiento y el anuncio del español como refuerzo para el Torneo Apertura 2024.

El jugador español habló en exclusiva para las cámaras y micrófonos de Azteca Noreste posterior a este evento.

-Amigos de Azteca Deportes, los saluda Samuel Flores muy bien acompañado. Oliver Torres, nuevo refuerzo de Rayados. Oliver, ¿qué te ha parecido Monterrey hasta ahora?

*Lo he visto como me lo contaron. La verdad que es increíble, el paisaje que tiene es brutal y sobre todo la calidad humana de la gente. Me ha sorprendido, ya sabía que México como país era increíble, pero es verdad que la gente me ha recibido muy bien y ya no te hablo solo la gente de Rayados, sino toda la gente, cuando voy por la calle y pregunto algo que no sé, rápido se ofrecen a ayudarte y la verdad que muy agradecido.

-Antes de empezar, ya tienes varios días aquí. ¿Ya probaste algo de comida, algo de música local?

*Bueno mira, ayer pusieron en el vestuario una canción que me gusto mucho que era ‘El ruido de tus zapatos’

- ¿Cómo va?

*No, no, no, cantar todavía no. Cantar para la próxima que tenga más confianza, pero muy bien.

-Entremos en materia, ¿cómo encajará Oliver Torres en este equipo de Fernando Ortiz?

*Pues la verdad que el entrenador es muy exigente y eso me encanta porque creo que la gente exigente saca la mejor versión de nosotros. Me imagino mucho ayudando a esa conexión entre la defensa y la delantera, a dar apoyos en toda parte del campo y sobre todo a intentar pues que meter esa experiencia o esa mentalidad para que entre todos juntos nos cuidemos. La verdad que los compañeros son increíbles, me han recibido increíble y aparte tienen una calidad bestial, estoy convencido de que he acertado al venir aquí

-Tocaste un punto muy importante que es la calidad. En el medio campo está Sergio Canales, está Jorge “Corcho” Rodríguez. ¿Crees que es el mejor o de los mejores mediocampistas de la Liga MX?

*Bueno obviamente sé que son grandísimos jugadores. Obviamente en México hay grandísimos jugadores, grandísimos mediocampistas. Nosotros tenemos que intentar ser fuertes. Creo que el medio campo de un equipo es importante para ese funcionamiento colectivo, que al final es lo más importante. Y es verdad que tanto el Corcho, como Sergio, como toda la gente que puede jugar en medio son de una calidad muy importante y que ojalá podamos hacer que ese fuerte en el medio campo sea la conexión perfecta para que el funcionamiento vaya bien.

-Parece que es una de las mayores fortalezas de este equipo ¿no?

*Ojalá que sí, pero es lo que te he dicho. He visto y he entrenado con ellos y tanto en defensa, como en la portería, como en ataque es un equipo de grandísimo nivel.

-En cuanto a personas, ¿cómo te recibió el vestuario? Había escuchado que Sergio Canales te recibió muy bien, pero el vestuario en general como te dio la bienvenida.

*Con Sergio sabía lo que me iba a esperar porque me he enfrentado a él. Pero hemos estado hablando casi todos los días en lo colectivo, por WhatsApp y por teléfono, pero luego las personas que me he encontrado aquí, Héctor Moreno, Stefan (Medina), Sebas (Vegas), Maxi (Meza), Johan (Rojas), los más nuevos, Jordi (Cortizo), todos, la verdad que sentarte con ellos y esperar a escucharlos, a que te digan por qué llevan tanto tiempo en el club, lo felices que están.

Que te pregunten por ti y tú preguntar con ellos, eso me encanta.

-Alguien quien te haya sorprendido de estos jugadores que me mencionas

*Por ejemplo Stefan me parece que tiene una energía muy guay. El parce desde el minuto 1 intento involucrarme y hacerme sentir bien y eso se agradece cuando haces un cambio tan grande.

-Oliver, te he escuchado decir que llegas en el momento más maduro de tu carrera. ¿Qué podemos esperar de Oliver Torres? Ya hablamos en la cancha, pero también fuera de ella como un jugador integral.

*Como le dije a Tato (Noriega) y a Héctor (Lara) cuando hablaron conmigo, no me gusta que me vean como jugador porque yo antes que jugador soy persona. Entonces quiero tener ese recorrido aquí, en lo deportivo sí voy a darlo todo, pero también en lo personal. Que toda la afición de Rayados, que toda la gente que comparta conmigo, no tener nunca una mala cara, que sepan que soy buena persona, que pueden contar conmigo para lo que quieran, quiero que mi legado sea desde lo personal a lo futbolístico y desde ahí crecer.

-Lo que mencionas es lo que más me ha llamado la atención, la mentalidad con la que llegas de si estás bien fuera de la cancha, estás bien dentro.

*Total, cuando afrontas un cambio tan grande tienes que estar bien tanto mental como físicamente. Por eso te digo que estoy en mi mejor momento y por eso he decidido hacer este cambio tan grande, porque estoy preparado, porque sé la responsabilidad que conlleva, porque sé la exigencia que tiene un club como este, pero sé que es el momento, sé que es ahora y sé que es una oportunidad que merece la pena.

-Durante tu trayectoria has estado en equipos, por ejemplo, con el Porto, con Sevilla el Gran Derby y el Derby Madrileño, aquí hay uno muy importante. Eres un hombre que sabe jugar estos clásicos con esa mentalidad.

*Yo creo que ser futbolista es un privilegio, entonces jugar ese tipo de partidos es una suerte. Me encanta, me motiva, los disfruto mucho y como siempre esos partidos son para ganar y estoy deseando porque me han hablado mucho de ese clásico y quiero jugarlo.

-Te escuché decir que es el tipo de partidos por los que merece la pena ser futbolista.

*Para mí sí, porque creo que esos partidos transmiten esa emoción, ese sentimiento de todo aficionado que de manera sana apoya a su equipo, esa transmisión que tiene o esa conexión que tiene el jugador con su hinchada en ese tipo de partidos. Esos nerviosismos en la concentración, en las vísperas de ese partido y cuando saltas es como que todo desaparece y estás tú contra ellos, por todo eso tiene sentido y sobre todo tiene sentido ganarlo.

-Oliver, sé que eres fan de la Fórmula 1, honestamente yo también, soy chequista a corazón, ¿a quién apoyas tú?

*Yo soy muy de (Fernando) Alonso, muy amigos, Carlos Sainz está fuerte, pero Alonso cuando estaba en Renault y fue campeón en España fue la ‘Alonsomanía’. Aquí vosotros tenéis a Checo y creo que Checo es un gran ejemplo de deportista y de vida. Un chico que tal vez está en un segundo plano porque está detrás de Verstappen, pero que nunca ha tenido una mala cara y siempre ha tenido ese compromiso, ese trabajo, esa responsabilidad, ese esfuerzo. Es un buen ejemplo para todos esos niños que quieren ser algo en la vida, creo que Checo es un gran referente.

-Oliver, muchas gracias por tu tiempo.

Comentarios