Estudiante lanzado al aire por sus compañeros está estable

Luego de que se difundiera el video de un grupo de estudiantes lanzando a un compañero, quien terminó golpeándose contra el suelo, autoridades educativas dieron a conocer que el joven se encuentra fuera de peligro.

Incluso se desató el rumor sobre el supuesto fallecimiento del estudiante, debido a que una escuela publicó sus condolencias por el deceso de un ex alumno, no obstante, no se trata de la misma persona y el rumor fue desmentido.

Pese a lo aparatoso del accidente, el joven fue atendido de inmediato y, tras una evaluación médica, se descartaron lesiones graves, como daños en vértebras o en otras partes del cuerpo. Fue dado de alta horas después y su estado de salud se reporta favorable, sin complicaciones.

Este sábado, circuló en redes sociales la noticia de que un joven que cayó al suelo de manera impactante durante un evento en la Preparatoria No. 22 había muerto. Sin embargo, las autoridades confirmaron que la información era falsa.

El incidente ocurrió cuando un grupo de estudiantes lanzó al aire al joven, quien cayó violentamente sobre el suelo, provocando un fuerte impacto en la parte superior de su cuerpo. Aunque el estudiante intentó reincorporarse, no pudo levantarse debido a la fuerza del golpe.

Comentarios