Pato O'Ward; segundo rookie más rápido del FP1 del GP de México

El subcampeón de IndyCar fue el segundo novato más rápido de la FP1, solo detrás de Arvid Lindblad, de Red Bull, y fue ovacionado por el Hermanos Rodríguez

  • 24
  • Octubre
    2025

El piloto regiomontano, Patricio  O’Ward, participó este viernes en la Práctica Libre 1 del Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1, conduciendo el McLaren de Lando Norris en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El subcampeón de IndyCar fue el segundo novato más rápido de la FP1, solo detrás de Arvid Lindblad, de Red Bull Racing, y fue ovacionado por el público en sus 29 vueltas a bordo del MCL39.

El tiempo de O'Ward de 1:19.680 lo ubicó en el lugar 13, superando a otros siete novatos. Esta fue su cuarta Práctica Libre oficial con McLaren como piloto reserva y su segundo año consecutivo corriendo la FP1 en México.

Como detalle, el monoplaza de McLaren que usó Pato llevó el número 89. Inició con llantas duras, mejorando su tiempo a 1:21.140. Al final de la sesión, usó neumáticos suaves y registró su mejor tiempo (1:19.680) en su séptima vuelta con las gomas rojas. O'Ward también realizó una práctica de arrancada al final de la sesión.

Esta participación es parte de sus labores como tercer piloto de McLaren desde 2021, que incluye sesiones oficiales de Gran Premio y tests en circuitos como Abu Dhabi, Laguna Seca y Barcelona.


Comentarios

Etiquetas:
