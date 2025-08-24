Pato O'Ward es subcampeón y firma su mejor año en la IndyCar

Pese a que el cierre de temporada no es el que esperaba, el piloto regio, Patricio O'Ward firmó su mejor campaña en la IndyCar Series, esto tras terminar cuarto en la Milwaukee Mile.

Con este resultado en la penúltima carrera del año, Pato llegó a 507 puntos, su mejor cosecha desde que llegó a la categoría en 2019. Previamente, su marca era de 487 unidades, conseguidas en 2021, donde fue tercero.

Locked it in. 🔒 pic.twitter.com/sY46IQ7zbz — Arrow McLaren IndyCar Team (@ArrowMcLaren) August 24, 2025

El mexicano fue superado solamente por el español Alex Palou, quien ganó su cuarto campeonato de la IndyCar y su tercero al hilo, de la mano de Chip Ganassi Racing.

En esta temporada, O'Ward sumó dos victorias, una pole position, 10 veces estuvo en el top 5 y 11 veces fue parte del top 10, afianzándose como uno de los pilotos más constantes de la parrilla.

Much love for Milwaukee. 🧡 pic.twitter.com/BIKjo04lw7 — Arrow McLaren IndyCar Team (@ArrowMcLaren) August 24, 2025

Ya con este subcampeonato en la bolsa, a Pato y a su equipo, Arrow McLaren solo les resta el Gran Premio de la Música, el cual se celebrará en Nashville, Tennessee.

En 2026 deberá ser la temporada estelar del regiomontano, pues ya demostró que puede pelear codo a codo con Alex Palou, quien se ha asentado cómodamente como el piloto más dominante de la parrilla.

