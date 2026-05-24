Pato O’Ward termina en cuarto en las 500 Millas de Indianápolis

El piloto regiomontano Patricio “Pato” O’Ward volvió a protagonizar una destacada actuación en las 500 Millas de Indianápolis, aunque nuevamente se quedó cerca de conquistar la histórica carrera tras finalizar en la cuarta posición de la edición 2026.

El mexicano de Arrow McLaren peleó durante gran parte de la competencia entre los autos más rápidos del Indianapolis Motor Speedway y llegó a mantenerse dentro del grupo que disputó la victoria en las últimas vueltas.

Sin embargo, las banderas amarillas, las estrategias en pits y el intenso cierre de carrera terminaron alejándolo del podio en una de las definiciones más cerradas de los últimos años en la Indy 500.

O’Ward volvió a competir entre los favoritos

Desde el arranque del fin de semana, O’Ward confirmó que nuevamente sería uno de los pilotos a seguir en Indianápolis. El regio logró clasificarse dentro del Fast Six y arrancó desde las primeras filas, consolidando el gran ritmo que mostró Arrow McLaren en el óvalo.

Durante la carrera, el mexicano se mantuvo constantemente dentro del top 10 y poco a poco avanzó posiciones hasta colocarse nuevamente en la pelea por el triunfo.

En varios reinicios logró ejecutar maniobras agresivas que le permitieron mantenerse entre los líderes, una característica que lo ha convertido en uno de los pilotos más competitivos de la categoría en circuitos ovales.

La victoria finalmente quedó en manos del sueco Félix Rosenqvist, quien ganó tras un cierre dramático sobre David Malukas, mientras que O’Ward cruzó la meta en cuarto lugar.

El mexicano dejó atrás un accidente en prácticas

El resultado tomó todavía más relevancia debido a que días antes de la carrera el regiomontano estuvo involucrado en un fuerte accidente durante las sesiones de práctica.

El monoplaza de O’Ward sufrió daños importantes tras un incidente múltiple, obligando al equipo Arrow McLaren a trabajar contrarreloj para reconstruir el auto antes de la competencia principal.

A pesar de ello, el mexicano respondió con uno de los mejores desempeños del fin de semana y volvió a demostrar que Indianápolis se ha convertido en uno de los escenarios donde mejor rendimiento ha mostrado dentro de IndyCar.

Tras finalizar la carrera, mediante sus redes sociales dejó un mensaje sobre lo sucedido en la carrera y sobre algunas cosas que pasaron en su vehículo:

"Nosotros obviamente no ganamos, de lo contrario, sería algo muy loco en estos momentos. Felicidades a Félix; el carro tomo un tiempo para entrar en el área manejable". "Realmente no hay mucho más para mí aquí aparte de ganar". Mencionó el piloto.

Pato mantiene regularidad en las 500 Millas

Con este cuarto lugar, O’Ward continúa consolidándose como uno de los pilotos más constantes de las 500 Millas de Indianápolis en los últimos años.

El regiomontano terminó segundo en las ediciones de 2022 y 2024, tercero en 2025 y ahora cuarto en 2026, resultados que reflejan su constante presencia entre los protagonistas de la carrera más importante del automovilismo estadounidense.

Aunque la victoria todavía se le resiste, el desempeño del mexicano volvió a confirmar su capacidad para competir al máximo nivel frente a algunos de los mejores pilotos de IndyCar.

Además del resultado en Indianápolis, O’Ward continúa como una de las principales figuras de Arrow McLaren y mantiene aspiraciones importantes dentro de la temporada 2026 de la IndyCar Series.

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