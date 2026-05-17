Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
deportes_pato_o_ward_0e7c697303
Deportes

Pato O'Ward arrancará sexto en las 500 Millas de Indianápolis

A pesar de enfrentar una jornada complicada, el mexicano logró colocarse cerca de los líderes para la carrera del próximo 24 de mayo

  • 17
  • Mayo
    2026

El piloto regiomontano Pato O'Ward arrancará desde la sexta posición en la edición 110 de las 500 Millas de Indianápolis, una de las competencias más importantes del automovilismo mundial.

A pesar de enfrentar una jornada complicada, el mexicano logró colocarse cerca de los líderes para la carrera del próximo 24 de mayo.

Arrow McLaren sufrió con las condiciones de la pista

Durante la sesión de clasificación, el equipo Arrow McLaren no logró encontrar el mejor ajuste para el monoplaza número 5 debido a las cambiantes condiciones del circuito.

La pista presentó variaciones de temperatura, sectores con sol intenso, zonas con sombras crecientes y fuertes ráfagas de viento, factores que complicaron el desempeño de varios pilotos.

Sin embargo, O'Ward consiguió avanzar hasta el sexto puesto de la clasificación, consolidando una posición competitiva para la carrera.

La edición de 2026 será la séptima participación del piloto regio en las 500 Millas de Indianápolis.

Álex Palou se quedó con la pole position

El español Álex Palou, del equipo Chip Ganassi, conquistó este domingo la pole position para las Indy 500 tras registrar un promedio de velocidad de 232.248 millas por hora en sus cuatro vueltas en el Indianapolis Motor Speedway.

Palou defenderá el título conquistado en la edición anterior y consiguió así su segunda pole en Indianápolis, luego de la obtenida en 2023.

“No esperábamos tener tanta velocidad. Nos costó al principio”

El piloto español reconoció su sorpresa tras quedarse con el mejor tiempo de la clasificación.

Las pruebas clasificatorias debieron disputarse este domingo luego de que la actividad del sábado fuera suspendida por lluvia.

Así quedó el top 3 de salida

  1. Álex Palou – 232.248 mph
  2. Alexander Rossi – 231.990 mph
  3. David Malukas – 231.877 mph

Palou se convirtió además en el primer piloto que consigue la pole después de haber ganado las 500 Millas el año anterior desde que lo hizo el brasileño Helio Castroneves.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_pato_oward_accidente_4bdb27f202
Pato O’Ward sufre accidente en práctica de las 500 millas
estudiantes_parras_eventos1_94c9eb85d2
Representarán a Coahuila en eventos cívicos y deportivos
Whats_App_Image_2026_05_18_at_1_13_27_AM_cd6cb77e2c
Inauguran nueva sede de Rams Muay Thai Camp en Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_18_at_9_42_48_PM_1_0f73f99dff
Reafirma Arca Continental avance en economía circular de empaques
el_horizonte_info7_mx_72_2fe7cc35ef
Establecen fecha para audiencia de Gerardo Mérida en EUA
Whats_App_Image_2026_05_18_at_8_48_48_PM_ead099e224
Festeja Monterrey a mamás con rifas y artistas en la Arena
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_16_at_5_00_42_PM_ce15b4a102
Reynosa vivirá un concierto gratuito para unir a las familias
oms_declara_emergencia_sanitaria_mundial_por_ebola_dbec153141
OMS declara emergencia sanitaria por ébola al sumar 88 muertos
Whats_App_Image_2026_05_18_at_12_24_57_AM_afc6708d4f
Costos de seguros se disparan hasta 40% en 2026
publicidad
×