Philadelphia Eagles visitará la Casa Blanca el 28 de abril

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá el próximo 28 de abril a los Philadelphia Eagles, campeones del Super Bowl LIX, en la Casa Blanca.

La noticia fue confirmada el martes por la oficina de prensa del gobierno estadounidense, poniendo fin a los rumores sobre una posible negativa del equipo.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que los Eagles aceptaron con entusiasmo la invitación.

“Sé que hubo muchas noticias falsas sobre una invitación, pero puedo confirmar que Philadelphia Eagles estará aquí en la Casa Blanca para celebrar su victoria en el Super Bowl”, afirmó.

El equipo de Filadelfia conquistó su segundo título de la NFL el pasado 9 de febrero, tras vencer 40-22 a los Kansas City Chiefs en el Super Bowl LIX, disputado en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana. Trump asistió al partido y, semanas después, anunció que invitaría al equipo a la Casa Blanca para conmemorar su victoria.

"Creo que fue una gran actuación de su parte. Sin duda, les extenderemos esa invitación. Se merecen estar aquí y esperamos verlos", dijo el mandatario el 24 de febrero.

