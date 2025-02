¿Philadelphia Eagles visitará a Trump? Esta es su decisión

La polémica en torno a los Philadelphia Eagles y su postura política volvió a surgir luego de que el equipo campeón del Super Bowl LIX rechazara la tradicional visita a la Casa Blanca.

Según un reporte del medio The Sun US, un jugador del equipo aseguró que la plantilla negó “rotundamente” la invitación del presidente Donald Trump debido a una diferencia de valores y principios.

La ciudad de Filadelfia, representada por los Eagles, ha sido históricamente un bastión del progresismo en Estados Unidos, promoviendo la igualdad de derechos y el respeto a la diversidad.

En ese sentido, varios jugadores del equipo han manifestado su desacuerdo con las políticas y declaraciones de Trump en temas como el racismo, los derechos de los migrantes y la comunidad LGBTQ+.

SUPER BOWL CHAMPIONS!

THIS ONE’S FOR YOU PHILLY! pic.twitter.com/tWxrzozMQU