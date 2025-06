Piastri saldrá desde la pole en el GP de España

Oscar Piastri, líder de la Fórmula Uno, se quedó con la pole position para el Gran Premio de España al superar este sábado a su compañero en McLaren, Lando Norris.

Piastri tiene tres puntos más que Norris en la clasificación general después de ocho de las 24 carreras de esta temporada.

