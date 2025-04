Max Verstappen de Red Bull logra la pole en Arabia Saudí

Max Verstappen se quedó con la pole position para el Gran Premio de Arabia Saudí 2025, superando por solo 0.010 segundos a Oscar Piastri de McLaren en una sesión de clasificación marcada por el accidente de Lando Norris.

El líder del campeonato, Norris perdió el control de su McLaren en la curva 5, una sección de alta velocidad, impactando contra el muro y dañando significativamente su monoplaza.

Verstappen, aprovechando los ajustes en su Red Bull, logró una vuelta de 1:27.294, destacando en los sectores de alta velocidad.

Esto provocó una bandera roja que interrumpió la sesión. Como resultado, Norris no pudo completar una vuelta competitiva y quedó en la décima posición para la carrera.

George Russell (Mercedes) completó el top 3.

