Pide leyenda de Rayados oportunidad para 'El Mochis'

El legendario ex arquero de los Rayados, Gregorio Cortés, dejó en claro que no es fan del actual cancerbero de la Pandilla, Esteban Andrada, y levantó la voz pidiendo una oportunidad para el canterano ‘Mochis’ Cárdenas.

“En lo personal no soy muy su fan (De Andrada), de corazón quisiera que le dieran chance al ‘Mochis’, y pues de una vez a ver si puede o no puede, en mi caso yo también cuando debuté les dije, denme chance tres partidos, o puedo o mejor me voy a trabajar, o ya me voy a estudiar, o ya me voy; yo diría que también le dieran chance a él unos cuatro o cinco partidos, si no puede ya échenlo fuera, ¿Para que lo tienen tanto tiempo aquí?”, comentó ‘Goyo’.

Invitado como leyenda al pasado juego de Rayados ante Necaxa, Cortés también opinó sobre el Monterrey del ‘Tano’, “Me da pena pero decía Roberto Baggio, ‘no me gusta hablar de los compañeros porque hay jugadores que ahora critican a los que juegan, siendo que cuando jugaban no driblaban ni a tres’, y a la mejor estoy en el mismo caso, pero sí siento que a veces no le ponen mucha entrega”.

‘Goyo’ Cortés prosiguió, “Los primeros partidos los había visto bien con el ‘Tano’, dije, se me hace que ahora sí va a ser un equipo agresivo, pero siento que siguen como un poquito indolentes algunos jugadores”.

Por último, el ex cancerbero reconoció que el tema de las lesiones están afectando al Monterrey, pero enfatizó en que aún pueden recuperarse por la calidad del plantel. “Ahorita como está, pasando por un periodo muy difícil de lesiones, y no sé si van a salir bien o no, si les alcance, que se puedan enrachar al último, plantilla tienen, pero vuelvo a insistir, necesitan picarle las costillas para que reaccionen, alguien tienen que decirles, ya, pónganse más en modo peleadores, técnicamente ¿A quién le puedes decir algo? son buenos, físicamente deben de estar bien pero a la mejor siento que en ratitos son un poquito como que es pasar el partido, les falta el esfuerzo”.





Comentarios