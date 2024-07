Piden disculpas a Corea del Sur por confusión con Corea del Norte

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha ofrecido una disculpa formal a Corea del Sur por el error significativo ocurrido durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Durante el evento, la delegación surcoreana fue erróneamente presentada como la de Corea del Norte, su vecina con la que mantiene una relación tensa y conflictiva.

El Comité Olímpico de Corea del Sur rápidamente notificó el incidente al Comité Organizador de los Juegos, exigiendo que se tomaran medidas para evitar que errores similares ocurrieran en el futuro.

Aunque los atletas estaban designados como “República de Corea”, el maestro de ceremonias cometió el error al referirse a la delegación como “República Democrática Popular de Corea”, el nombre oficial de Corea del Norte.

Mark Adams, portavoz del COI, se disculpó públicamente en una rueda de prensa, describiendo el incidente como “muy lamentable” y expresando las disculpas del COI “de todo corazón”.

El viceministro surcoreano de Deportes y Cultura, Jang Mi-ran, quien se encuentra en París, informó que el presidente del COI, Thomas Bach, tiene previsto contactar personalmente al presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, para ofrecerle una disculpa directa.

