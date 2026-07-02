Con el pase para el gol de Julián Quiñones en el triunfo de 2-0 sobre Ecuador, llegó a tres asistencias en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Inicio / Deportes / 'Piojo' Alvarado ya es el máximo asistidor de México en Mundiales

Roberto "Piojo" Alvarado se convirtió en el máximo asistidor en la historia de la Selección Mexicana en los Mundiales tras colaborar en la victoria de 2-0 sobre Ecuador, resultado que clasificó al Tricolor a los octavos de final.

El futbolista de Chivas firmó su tercera asistencia del torneo al habilitar a Julián Quiñones para abrir el marcador en el Estadio Ciudad de México. Con ese pase de gol rompió el empate que mantenía con varias leyendas del futbol mexicano y se quedó en solitario con el récord histórico.

Además del logro individual, la asistencia fue determinante para encaminar una victoria que también significó el primer triunfo de México en una ronda de eliminación directa de un Mundial desde la edición de 1986.

Hay pases que terminan en gol… Y otros que terminan en la historia. ✨



‘Piojo’ Alvarado es el primer mexicano con 3 asistencias en partidos de Copa del Mundo! 🫶#SomosMéxico pic.twitter.com/5aZuPciIpE — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 1, 2026

El récord de Alvarado comenzó a construirse desde el partido inaugural frente a Sudáfrica, cuando envió un centro preciso que Raúl Jiménez convirtió de cabeza.

Su segunda asistencia llegó en el encuentro ante República Checa, donde puso un servicio exacto para que Álvaro Fidalgo definiera frente al arco.

La tercera llegó en uno de los partidos más importantes del torneo. Ante Ecuador, el "Piojo" encontró a Julián Quiñones con un pase que permitió al delantero abrir el marcador y encaminar la clasificación mexicana.

Con ello alcanzó tres asistencias en apenas cuatro partidos disputados en esta Copa del Mundo.

Supera a figuras históricas del Tricolor

Gracias a ese registro, Roberto Alvarado dejó atrás a varios referentes de distintas generaciones que compartían el récord con dos asistencias mundialistas.

Así quedó la lista histórica de asistidores de México en Mundiales:

Roberto Alvarado | 3 asistencias

Ramón Ramírez | 2

Rafael Márquez | 2

Aarón Padilla | 2

Cuauhtémoc Blanco | 2

Manuel Negrete | 2

Carlos Hermosillo | 2

Mario Méndez | 2

Javier Fragoso | 2

El nuevo líder del listado alcanzó la marca en una sola edición del torneo, reflejando el impacto que ha tenido en el funcionamiento ofensivo del equipo dirigido por Javier Aguirre.

Inglaterra, la siguiente oportunidad para ampliar el récord

Cabe señalar que la cifra del "Piojo" todavía puede crecer. México enfrentará a Inglaterra el próximo domingo 5 de julio, a las 18:00 horas, en el Estadio Ciudad de México, dentro de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Si vuelve a asistir a alguno de sus compañeros, Alvarado ampliará una marca que ya le pertenece en solitario y seguirá consolidándose como uno de los jugadores más determinantes del Tricolor en esta histórica participación mundialista.