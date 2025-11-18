Cerrar X
Deportes

Costa Rica se queda sin Mundial y 'El Piojo' suma otro fracaso

El 0-0 ante Honduras dejó a Costa Rica sin repechaje; el equipo de Miguel Herrera terminó tercero del Grupo C con solo una victoria en seis partidos

  • 18
  • Noviembre
    2025

Miguel Herrera consumó otro fracaso como entrenador.

Pues este martes Costa Rica quedó oficialmente fuera de la pelea por clasificar al Mundial de 2026, después de empatar 0-0 ante Honduras y quedar tercero en su grupo.

Pese a que "El Piojo" fue contratado por la Federación Costarricense de Fútbol para ser quien le regresara el protagonismo a la selección "tica", Miguel Herrera no pudo ni llegar al repechaje.

Pues para acceder al Play Off Intercontinental necesitaba ganar su duelo y esperar a que Haití no ganara su juego, pero esto no sucedió y el marcador quedó en un triste 0-0, lo que le dio el boleto al repechaje a Jamaica y Surinam.

Con este resultado, el conjunto costarricense se quedó estancado en la tercera posición del Grupo C con 7 unidades, luego de conseguir una sola victoria en 6 juegos.

Los que avanzaron directo de la Concacaf fueron Panamá, Curazao y Haití.


