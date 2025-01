¡Por fin! Este viernes arranca el Clausura 2025 de la Liga MX

El esperado regreso de la Liga MX marca el inicio del Clausura 2025, un torneo en el que los equipos buscarán consolidarse y aspirar al título.

La acción comienza este viernes 10 de enero con tres partidos: Querétaro vs. América, Mazatlán vs. FC Juárez y Tijuana vs. Toluca.

El primer encuentro de la jornada pone al tricampeón América en la cancha del Estadio La Corregidora enfrentando a Querétaro a las 19:00 horas. Bajo la dirección del brasileño André Jardine, las Águilas buscarán un inicio sólido a pesar de los nervios recientes en el club por una oferta que Jardine recibió para dirigir a Botafogo, campeón de la Copa Libertadores 2024.

Rodolfo Cota, quien será titular en las primeras jornadas en lugar de Ángel Malagón, compartió la preocupación del equipo: “Pensamos que se nos iba el profe. Había inquietud, pero nos tranquilizó al confirmar que su compromiso con América es total y que quiere seguir haciendo historia aquí”.

El técnico brasileño apostará por un equipo formado mayoritariamente por juveniles en las dos primeras jornadas, dando oportunidad a nuevas figuras de destacar.

¡Vayan apartando las fechas en su calendario! 🗓️



Estamos a NADA de que regrese mi mágica #LigaBBVAMX y acá les tengo los IMPERDIBLES del #Clausura2025. ⚽️



Más info 👉 https://t.co/fi9oTiChGH pic.twitter.com/gXZhN0ApYa — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 9, 2025

Horarios de los partidos del viernes

Querétaro vs. América

Horario: 19:00 horas

Sede: Estadio La Corregidora

Mazatlán vs. FC Juárez

Horario: 21:00 horas

Transmisión: TV Azteca

Sede: Estadio El Encanto

Tijuana vs. Toluca

Horario: 21:00 horas



Sede: Estadio Caliente

Un fin de semana lleno de futbol

La actividad de la Liga MX continúa el sábado 11 de enero con tres encuentros clave. Atlético de San Luis recibirá a Tigres en el Estadio Alfonso Lastras a las 17:00 horas, mientras que Chivas enfrentará a Santos en el Estadio Akron a las 19:05 horas, seguido del duelo entre Cruz Azul y Atlas en el Estadio Olímpico Universitario a las 21:00 horas.

El domingo 12 de enero, la jornada culminará con el esperado debut del guardameta español Álex Padilla, quien defenderá la portería de Pumas frente a Necaxa a las 12:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

Padilla, de 21 años y con nacionalidad mexicana, llega cedido por seis meses con opción de extender su estancia hasta 2026. “Estoy emocionado por esta oportunidad y por contribuir al éxito de Pumas”, declaró el joven arquero.

Por la noche, Monterrey cerrará la jornada recibiendo a Puebla en el Estadio BBVA a las 19:00 horas, en un duelo donde los Rayados buscarán empezar con fuerza su camino hacia el campeonato.

