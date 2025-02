Don Martín Vidal Castillo, un aficionado incomparable

El martes pasado, la tarde era soleada en San Nicolás de los Garza, Nuevo León; faltaba poco más de una hora para el partido Tigres vs. Juárez en el Estadio Universitario, en la Fecha 9 de la fase regular del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX… y de pronto, por el costado oriente de El Volcán llegó con pasos llenos de entusiasmo don Martín Vidal Castillo.

Un día antes, el lunes de esta semana, Azteca Noreste había entrevistado al aficionado incomparable de 74 años de edad y, ahí en su casa, confesó lo que Tigres significa para él: “Tigres es lo máximo, los llevo en mi corazón, seré tigre hasta morir”.

Pero con voz entrecortada por las emociones, don Martín reveló que se había alejado del inmueble nicolaíta por un problema en el corazón: “Siento mucha emoción al ver los partidos de futbol. Me dio un problema en el corazón y mi esposa -que en paz descanse- no me dejaba que viera el futbol, y duré muchos años sin ir al estadio”.

Y sí, ese corazón matizado en amarillo y en azul le comenzó a alejar físicamente de la casa del equipo al que tanto ha amado; por ello su amada esposa le cuidaba pidiéndole que no acudiera a El Volcán… y a pesar de que ella partió con el Señor, él mantuvo viva la respuesta positiva a dicha petición.

“Mi hijo en mi cumpleaños me compró un boleto para el estadio, pero me acordaba de mi esposa y era la que me detenía, y dije: ‘No me vaya a pasar algo porque ella me cuidó mucho, y sentía que me iba a pasar algo”.

Tras la entrevista, su historia se viralizó… y apareció Diego Reyes, defensa de Tigres, quien no dudó en hacer las gestiones necesarias ante su club para llevar a don Martín, no sólo a las tribunas del estadio, sino a la cancha para que pudiera saludar a los nuevos ídolos: Nahuel Guzmán, André-Pierre Gignac, Guido Pizarro y demás.

El día del partido, justo al momento en que llega al túnel de acceso al estadio, Don Martín confiesa: “Estoy nervioso, pero contento, es una buena sorpresa, Diego Reyes me hizo la invitación y aquí estoy… ¡Vuelvo otra vez a vivir a la vida!, ¡Qué bonito!”.

Atravesó el túnel, llegó a la cancha con parte de su familia y junto a Diego Reyes, quien nunca lo dejó solo.

Ahí, mientras el equipo calentaba para el partido, Don Martín comentó: “Es un gusto, después de 30 años, volver a El Volcán a ver a mis Tigres”.

Los jugadores lo saludaron, lo admiraron, le firmaron autógrafos y se tomaron la foto, y ahí terminó la aventura en cancha… Entonces se fue a la tribuna para disfrutar del partido, en donde el resultado fue lo de menos, lo más importante fue que don Martín Vidal Castillo, como él mismo lo dijo, volvió a vivir, y lo hizo en el estadio más pasional de México: el de sus Tigres.

