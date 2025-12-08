Proponen homenaje a Auténticos Tigres por titulo de la ONEFA 2025
El diputado del PRI, Héctor Morales propuso realizar una sesión solemne en honor a los Auténticos por su triunfo en la final ante los Borregos del Tec
- 08
-
Diciembre
2025
El diputado del PRI, Héctor Morales Rivera, propuso realizar una sesión solemne en honor a los Auténticos Tigres de la UANL, después de que ganaran el campeonato de la ONEFA 2025 frente a los Borregos del Tecnológico de Monterrey.
En tribuna del Congreso, el legislador destacó que el triunfo representa una de las gestas deportivas más relevantes para Nuevo León y subrayó que el equipo refleja el espíritu universitario de esfuerzo, honor y orgullo.
Morales reconoció la disciplina y desempeño del conjunto, así como el trabajo del cuerpo técnico, staff y personal de apoyo, además del compromiso académico y deportivo de la UANL.
El diputado señaló que este logro se convierte en inspiración para la juventud del Estado, al demostrar que la preparación y la constancia permiten alcanzar metas extraordinarias.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Coordinación y Régimen Interno para definir fecha.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas