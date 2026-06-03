Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_06_03_at_6_28_01_PM_9a62e91ff7
Nuevo León

Proponen módulo virtual permanente para atender depresión en NL

El diputado José Manuel Valdez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud Mental para crear un módulo de atención psicológica disponible las 24/7

  • 03
  • Junio
    2026

Con el objetivo de fortalecer la prevención y atención de los trastornos de salud mental, el diputado local del PRI, José Manuel Valdez, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud Mental para crear un módulo virtual de atención psicológica disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

La propuesta plantea ofrecer servicios gratuitos de orientación psicológica, atención remota y canalización oportuna para personas que enfrenten depresión u otros trastornos mentales, utilizando herramientas digitales que permitan acercar estos servicios a un mayor número de ciudadanos.

El legislador destacó que la iniciativa responde a la necesidad de fortalecer las políticas públicas en materia de salud mental, ante el incremento de casos registrados en la entidad.

Más de 6 mil casos de depresión registrados en 2025

Durante la presentación de la iniciativa, José Manuel Valdez señaló que, de acuerdo con cifras oficiales, durante 2025 se reportaron más de 6 mil casos de depresión en Nuevo León, mientras que en las primeras semanas de 2026 ya se contabilizan más de mil diagnósticos.

Ante este panorama, consideró necesario ampliar las estrategias institucionales para facilitar el acceso a servicios especializados y promover la detección temprana de problemas emocionales.

“Estamos impulsando la creación de un módulo virtual de atención psicológica que permita a las personas reconocer a tiempo síntomas relacionados con la depresión, tanto en ellas mismas como en quienes las rodean, para que puedan recibir atención profesional de manera oportuna”, señaló el legislador en tribuna.

Plataforma ofrecería orientación y materiales preventivos

La iniciativa contempla modificar el artículo 24 de la Ley de Salud Mental para establecer la operación permanente de este módulo digital, el cual brindaría acompañamiento psicológico a distancia y facilitaría la canalización de los usuarios hacia los servicios especializados cuando sea necesario.

Además de la atención remota, la plataforma pondría a disposición de la población materiales informativos, cursos y herramientas enfocadas en la prevención, detección oportuna y atención de la depresión y otros trastornos mentales.

“El uso de las tecnologías nos permite acercar servicios especializados a más personas, eliminando barreras de tiempo y distancia, y garantizando una atención más accesible para quienes atraviesan por una situación emocional complicada”, expresó.

Buscan fortalecer las campañas de salud mental

Valdez Salazar explicó que la propuesta también pretende ampliar el alcance de las campañas permanentes que actualmente desarrolla la Secretaría de Salud de Nuevo León, incorporando herramientas digitales que ayuden a la población a identificar señales de alerta y factores de riesgo relacionados con la depresión y otras afectaciones emocionales.

El legislador consideró que la detección temprana y el acceso oportuno a la atención psicológica pueden contribuir a prevenir complicaciones mayores y ofrecer un acompañamiento adecuado a quienes enfrentan este tipo de padecimientos.

Con esta iniciativa, el Congreso local buscaría impulsar una estrategia de atención permanente que aproveche las nuevas tecnologías para acercar servicios de salud mental a toda la población de Nuevo León.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nl_razer_c4b1fb06f6
Ponen orden al uso de vehículos todo terreno en Nuevo León
Whats_App_Image_2026_06_03_at_2_12_12_PM_e392e714d7
Probióticos: los aliados de la salud intestinal
Whats_App_Image_2026_06_03_at_9_53_10_PM_1_98fd231957
Promueven amparos para salvar el Cerro de las Mitras
publicidad

Últimas Noticias

rusell_wilson_anuncia_retiro_para_dar_nueva_faceta_998ae457e4
Russell Wilson anuncia su retiro para darle un giro a su carrera
jefe_hezbola_rechaza_humillante_dialogo_con_israel_05802732c3
Jefe de Hezbolá rechaza 'humillante' diálogo con Israel
salud_actividades_mundial_e7b5cd491a
Impulsa Salud prevención con 3,000 actividades para Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

photo_2026_06_02_11_43_57_dbe3a00c55
Orégano de Nuevo León obtiene protección de indicación goegráfica
adajsdja_69d0288f88
Hallan muerto en vía al aeropuerto; caos vial retrasa a pasajeros
inter_gusano_barrenador_honduras_3c42669cba
Detectan en Nuevo León primer caso humano de gusano barrenador
publicidad
×