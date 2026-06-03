Proponen módulo virtual permanente para atender depresión en NL

Con el objetivo de fortalecer la prevención y atención de los trastornos de salud mental, el diputado local del PRI, José Manuel Valdez, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud Mental para crear un módulo virtual de atención psicológica disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

La propuesta plantea ofrecer servicios gratuitos de orientación psicológica, atención remota y canalización oportuna para personas que enfrenten depresión u otros trastornos mentales, utilizando herramientas digitales que permitan acercar estos servicios a un mayor número de ciudadanos.

El legislador destacó que la iniciativa responde a la necesidad de fortalecer las políticas públicas en materia de salud mental, ante el incremento de casos registrados en la entidad.

Más de 6 mil casos de depresión registrados en 2025

Durante la presentación de la iniciativa, José Manuel Valdez señaló que, de acuerdo con cifras oficiales, durante 2025 se reportaron más de 6 mil casos de depresión en Nuevo León, mientras que en las primeras semanas de 2026 ya se contabilizan más de mil diagnósticos.

Ante este panorama, consideró necesario ampliar las estrategias institucionales para facilitar el acceso a servicios especializados y promover la detección temprana de problemas emocionales.

“Estamos impulsando la creación de un módulo virtual de atención psicológica que permita a las personas reconocer a tiempo síntomas relacionados con la depresión, tanto en ellas mismas como en quienes las rodean, para que puedan recibir atención profesional de manera oportuna”, señaló el legislador en tribuna.

Plataforma ofrecería orientación y materiales preventivos

La iniciativa contempla modificar el artículo 24 de la Ley de Salud Mental para establecer la operación permanente de este módulo digital, el cual brindaría acompañamiento psicológico a distancia y facilitaría la canalización de los usuarios hacia los servicios especializados cuando sea necesario.

Además de la atención remota, la plataforma pondría a disposición de la población materiales informativos, cursos y herramientas enfocadas en la prevención, detección oportuna y atención de la depresión y otros trastornos mentales.

“El uso de las tecnologías nos permite acercar servicios especializados a más personas, eliminando barreras de tiempo y distancia, y garantizando una atención más accesible para quienes atraviesan por una situación emocional complicada”, expresó.

Buscan fortalecer las campañas de salud mental

Valdez Salazar explicó que la propuesta también pretende ampliar el alcance de las campañas permanentes que actualmente desarrolla la Secretaría de Salud de Nuevo León, incorporando herramientas digitales que ayuden a la población a identificar señales de alerta y factores de riesgo relacionados con la depresión y otras afectaciones emocionales.

El legislador consideró que la detección temprana y el acceso oportuno a la atención psicológica pueden contribuir a prevenir complicaciones mayores y ofrecer un acompañamiento adecuado a quienes enfrentan este tipo de padecimientos.

Con esta iniciativa, el Congreso local buscaría impulsar una estrategia de atención permanente que aproveche las nuevas tecnologías para acercar servicios de salud mental a toda la población de Nuevo León.

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