Pumas recibe a Esteban Solari para el Apertura 2026

Su experiencia con Pachuca representó su incursión en la Liga MX, paso que le abre las puertas para asumir uno de los proyectos más exigentes.

Los Pumas UNAM hicieron oficial este domingo la llegada del argentino Esteban Solari como nuevo director técnico del primer equipo de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

La institución universitaria anunció la contratación a través de sus redes sociales, donde destacó el vínculo previo del estratega con el club, ya que defendió la camiseta auriazul durante su etapa como futbolista entre 2007 y 2008.

"El club Universidad Nacional informa que Esteban Solari es el nuevo entrenador del primer equipo de Pumas. El estratega arriba al equipo luego de haber sido jugador de esta institución en 2007 y 2008. ¡Bienvenido a casa!", señaló la institución.

Llega tras la salida de Efraín Juárez

Solari toma el lugar de Efraín Juárez, quien dejó el cargo después de una destacada campaña en el Clausura 2026. Bajo su dirección, los universitarios finalizaron como líderes del torneo y alcanzaron la final de la fase definitiva, aunque cayeron ante Cruz Azul en la disputa por el título.

El nuevo entrenador llega procedente del Pachuca, equipo al que dirigió durante el semestre anterior. Con los Tuzos logró avanzar a la fase final del Clausura 2026, aunque fue eliminado precisamente por los Pumas.

Una carrera internacional en los banquillos

Originario de Rosario y con 46 años de edad, Esteban Solari inició su trayectoria como entrenador en el Johor Darul Takzim de Malasia en 2023. Posteriormente dirigió al Everton de Viña del Mar en Chile y más tarde tuvo una etapa con Godoy Cruz en Argentina.

Su experiencia con Pachuca representó su primera incursión en el futbol mexicano como estratega, paso que ahora le abre las puertas para asumir uno de los proyectos más exigentes de la Liga MX.

📋 El Club Universidad Nacional informa que Esteban Solari es el nuevo entrenador del primer equipo varonil de Pumas. 🐾



El estratega argentino arriba al cuadro universitario luego de vestir estos colores como jugador en 2007 y 2008 y después de una trayectoria como director… pic.twitter.com/ivK5csbTSw — PUMAS (@PumasMX) June 22, 2026

Retener a las figuras será uno de sus retos

Entre los primeros desafíos del argentino estará consolidar el plantel y buscar la permanencia de jugadores clave como el costarricense Keylor Navas, el ecuatoriano Pedro Vite y el panameño Adalberto Carrasquilla, elementos considerados fundamentales para las aspiraciones del equipo en el Apertura 2026.

Con la llegada de Solari, los universitarios inician una nueva etapa con el objetivo de mantenerse como protagonistas y volver a competir por el campeonato del futbol mexicano.