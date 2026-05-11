Confirman fechas y horarios de las semifinales del Clausura 2026

Cruz Azul y Guadalajara abrirán este miércoles en el estadio Banorte la fase semifinal del Clausura 2026, mientras que el jueves Pumas y Pachuca complementarán los duelos de ida en el estadio Hidalgo.

Guadalajara superó los cuartos de final con un equipo diezmado por la ausencia de cinco titulares que están concentrados con la selección, y gracias a un vigoroso ejercicio de recuperación ante la superioridad inicial de Tigres.

El entrenador argentino Gabriel Milito ha potenciado al Guadalajara con jóvenes talentos de la cantera y una dinámica de altas revoluciones.

El llamado equipo 'más popular del país', fue la sensación de la fase regular del torneo, que lideró en su mayor parte, hasta que perdió la cima en la última fecha.

Cruz Azul ha comenzado un urgente proceso de renovación tras la salida en abril del entrenador argentino Nicolás Larcamón y la llegada al banquillo de Joel Huiqui, un exjugador que vive su primera experiencia como entrenador.

Con Huiqui, la Máquina no tuvo problemas para eliminar en cuartos de final al Atlas.

El partido de vuelta será este sábado en el Estadio Jalisco, casa de las Chivas.

El líder Pumas enfrenta a Pachuca

En la otra serie de semifinales, el líder Pumas, que ha encomendado su portería al costarricense Keylor Navas, visitará este jueves a Pachuca, que llega con moral alta tras dejar fuera al bicampeón Toluca.

Pachuca, dirigido por el argentino Esteban Solari, tiene en sus filas al goleador venezolano Salomón Rondón, al ecuatoriano Enner Valencia y los colombianos Luis Quiñones y Christian Rivera.

El decisivo partido de vuelta se jugará el domingo en el estadio Olímpico Universitario, fortín de Pumas.

Fechas y horarios oficiales de la semifinales

Pumas vs Pachuca

Ida: Jueves 14 de mayo | 19:00 hrs | estadio Hidalgo

Vuelta: Domingo 17 de mayo | 19:00 hrs | estadio Olímpico Universitario

Chivas vs Cruz Azul

Ida: Miércoles 13 de mayo | 20:00 hrs | estadio Banorte

Vuelta: Sábado 16 de mayo | estadio Jalisco | 19:07 hrs

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