Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
balon_ligamx1_c7c273bdae
Deportes

Confirman fechas y horarios de las semifinales del Clausura 2026

La Liga MX dio a conocer las fechas y horarios oficiales de los partidos de semifinales Pumas-Pachuca y Guadalajara Azul

  • 11
  • Mayo
    2026

Cruz Azul y Guadalajara abrirán este miércoles en el estadio Banorte la fase semifinal del Clausura 2026, mientras que el jueves Pumas y Pachuca complementarán los duelos de ida en el estadio Hidalgo.

Guadalajara superó los cuartos de final con un equipo diezmado por la ausencia de cinco titulares que están concentrados con la selección, y gracias a un vigoroso ejercicio de recuperación ante la superioridad inicial de Tigres.

El entrenador argentino Gabriel Milito ha potenciado al Guadalajara con jóvenes talentos de la cantera y una dinámica de altas revoluciones.

El llamado equipo 'más popular del país', fue la sensación de la fase regular del torneo, que lideró en su mayor parte, hasta que perdió la cima en la última fecha.

Cruz Azul ha comenzado un urgente proceso de renovación tras la salida en abril del entrenador argentino Nicolás Larcamón y la llegada al banquillo de Joel Huiqui, un exjugador que vive su primera experiencia como entrenador.

Con Huiqui, la Máquina no tuvo problemas para eliminar en cuartos de final al Atlas.

El partido de vuelta será este sábado en el Estadio Jalisco, casa de las Chivas.

El líder Pumas enfrenta a Pachuca

En la otra serie de semifinales, el líder Pumas, que ha encomendado su portería al costarricense Keylor Navas, visitará este jueves a Pachuca, que llega con moral alta tras dejar fuera al bicampeón Toluca.

Pachuca, dirigido por el argentino Esteban Solari, tiene en sus filas al goleador venezolano Salomón Rondón, al ecuatoriano Enner Valencia y los colombianos Luis Quiñones y Christian Rivera.

El decisivo partido de vuelta se jugará el domingo en el estadio Olímpico Universitario, fortín de Pumas.

Fechas y horarios oficiales de la semifinales

Pumas vs Pachuca

Ida: Jueves 14 de mayo | 19:00 hrs | estadio Hidalgo
Vuelta: Domingo 17 de mayo | 19:00 hrs | estadio Olímpico Universitario

Chivas vs Cruz Azul 

Ida: Miércoles 13 de mayo | 20:00 hrs | estadio Banorte
Vuelta: Sábado 16 de mayo | estadio Jalisco | 19:07 hrs


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_COLLAGE_1_7651fb14e3
Quedan definidas las semifinales del Clausura 2026
cruz_azul_2026_7b0caf99ba
Cruz Azul vence al Atlas y se clasifica a la semifinal
Estadio_Akron_1dba003549
Busca Tigres amarrar su pase a otra Semifinal
publicidad

Últimas Noticias

escena_obsession_339c4f5e4d
‘Obsesión’ lleva el terror psicológico a los extremos del amor
nacional_sheinbaum_f17579ff96
Consolida Sheinbaum el respaldo ciudadano con un 72%
finanzas_empleo_e87d83186c
Genera NL 1 de cada 4 empleos manufactureros a nivel nacional
publicidad

Más Vistas

EH_MARCA_DE_AGUA_8_564e2f01b7
Resguardan residencia del 'Señor de los Buques' en San Pedro
Chivas_Santiago_Sandoval_c05eddced5
No habrá doblete: Tigres, eliminado en Liguilla de Liga MX
HH_u01_Ibw_AA_Cc_H_1035df15dc
Lamine Yamal conoce a Olivia Rodrigo en Clásico de Barcelona
publicidad
×