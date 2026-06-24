El duelo en el Estadio Ciudad de México no solo definirá el cierre del Grupo A, sino que también tendrá repercusiones en la pelea en la siguiente fase

Inicio / Deportes / ¿Qué pasa si la Selección Mexicana pierde o empata con Chequia?

A pesar de contar con un paso perfecto por la Fase de Grupos, el marcador que logre la Selección Mexicana este miércoles en la Ciudad de México definirá el destino de terceros en este Mundial.

La escuadra del director técnico Javier "El Vasco" Aguirre no corre peligro, debido a que su lugar en dieciseisavos de final ya se encuentra asegurado.

La situación sería aún más complicada para Chequia en caso de una derrota, ya que quedaría eliminada de manera automática al concluir la fase de grupos.

Por el contrario, una victoria de los europeos cambiaría por completo el panorama. Con cuatro unidades, Chequia se colocaría en una posición favorable dentro de la clasificación de terceros lugares e incluso podría aspirar a avanzar a la siguiente ronda.

El resultado también podría verse influenciado por las decisiones de Aguirre, quien podría optar por realizar rotaciones en su alineación para dosificar el esfuerzo físico de algunos de sus titulares, considerando que México ya aseguró su presencia en la fase eliminatoria.

Por ello, el duelo en el Estadio Ciudad de México no solo definirá el cierre del Grupo A, sino que también tendrá repercusiones en la pelea por los boletos disponibles para los mejores terceros lugares de la justa mundialista.

México va por fase de grupos perfecta y sin goles en contra

Con la esperanza ante todo, así es como la Selección Mexicana cuenta con un paso firme en esta edición de la justa de 2026 al ganar los dos primeros partidos del magno evento deportivo y sin recibir un solo gol.

Aunque cueste creerlo, esta es la primera ocasión en que el equipo Tricolor logra asegurar su liderato en la fase de grupos sin jugar un tercer partido.