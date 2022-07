'Quiero ir a un lugar donde pueda ganar': Dani Alves

El brasileño, Dani Alves dejo en claro que quiere llegar a un club el cual represente un reto en su carrera y sobre todo donde pueda ganar.

Tras su salida del Barcelona a mediados de junio, Alves entró al radar de varios equipos alrededor del mundo debido a la calidad futbolística que aún mantiene a sus 39 años de edad.

"Eso es el futbol, tienes que juntarte con gente que quiera el mismo objetivo, que quiera competir, ganar, me gusta ganar y quiero ir a algún lugar donde pueda ganar", dijo el brasileño en entrevista.

Además, Alves mencionó estar consciente de su edad, sin embargo, aclaró que esto no es impedimento dar el máximo en sus partidos.

"Se que todos hablan de mi edad, que soy viejo, que hace 20 años todos me querían y hoy no. Pero estoy completamente en desacuerdo porque tengo una experiencia hoy que no tenía hace 20 años", dijo.