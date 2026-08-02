Randal Willars y Emilio Treviño conquistan clavados de 10 metros

Con este resultado, ambos clavadistas suman un nuevo logro a su trayectoria y reafirman su lugar como una de las duplas

La dupla mexicana conformada por Randal Willars y Emilio Treviño hizo valer su etiqueta de favorita y conquistó la medalla de oro en la prueba de plataforma sincronizada de 10 metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Los clavadistas mexicanos ofrecieron una actuación de gran precisión y coordinación a lo largo de la final, donde acumularon 437.82 puntos para quedarse con el primer lugar de la competencia. La medalla de plata fue para Cuba, mientras que Colombia se adjudicó el bronce.

Willars y Treviño mantuvieron un alto nivel durante toda la prueba con una rutina sólida y consistente, lo que les permitió superar al resto de las parejas participantes y asegurar el campeonato centroamericano, reflejando el trabajo realizado en su preparación.

Con este resultado, ambos clavadistas suman un nuevo logro a su trayectoria y reafirman su lugar como una de las duplas con mayor proyección en la plataforma sincronizada.

La actividad para los mexicanos aún no concluye, ya que este mismo domingo volverán a competir en la final individual de plataforma de 10 metros, donde buscarán ampliar la cosecha de medallas para la delegación nacional.