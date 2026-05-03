Randal Willars conquista plata en Copa del Mundo Clavados 2026

La selección mexicana de clavados confirmó su lugar entre las potencias mundiales al firmar una sobresaliente participación en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026, celebrada en Pekín, China, donde cerró en el segundo lugar del medallero general con cinco preseas: tres medallas de plata y dos de bronce, solo por detrás de la poderosa delegación anfitriona.

La gran figura tricolor en la jornada final fue Randal Willars Valdez, quien conquistó la medalla de plata en la plataforma de 10 metros individual varonil tras una actuación de altísimo nivel en el Centro Acuático Nacional de Pekín.

Randal Willars se queda a un suspiro del oro

El clavadista mexicano registró una impresionante puntuación de 538.15 unidades, quedando a apenas 4.80 puntos del campeón chino Yuming Bai, quien se llevó el oro con 542.95.

El bronce fue para otro representante local, Junjie Lian, con 506.80.

Willars protagonizó una competencia de enorme consistencia desde las rondas previas.

En la eliminatoria directa superó al ucraniano Mark Hrytsenko por un cerrado 258.15 contra 255.10, mientras que en semifinales avanzó con un sólido acumulado de 494.30 puntos, consolidándose como uno de los mejores clavadistas del certamen.

Con esta presea, subió por segunda ocasión al podio en Pekín, coronando una participación memorable que lo ratifica como uno de los referentes de México rumbo al nuevo ciclo olímpico.

México, potencia mundial en clavados

La delegación nacional sumó cinco medallas en la Súper Final:

Platas:

Randal Willars-Plataforma 10 metros individual

Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya-Trampolín 3 metros sincronizados

Equipo mixto (Aranza Vázquez, Alejandra Estudillo, Osmar Olvera y Randal Willars)-3 y 10 metros

Bronces:

Kevin Berlín y Randal Willars-Plataforma 10 metros sincronizados

Osmar Olvera-Trampolín 3 metros individual

Con estos resultados, México volvió a colocarse como sublíder del medallero, repitiendo el segundo puesto que ya había conseguido en la primera etapa del circuito, celebrada en Montreal, Canadá.

China mantiene dominio, pero México acorta distancia

China finalizó en la cima con ocho oros, dos platas y un bronce, manteniendo su hegemonía histórica; sin embargo, la consistencia mexicana en múltiples pruebas dejó claro que la distancia competitiva se reduce cada vez más.

La actuación de figuras como Randal Willars, Osmar Olvera, Aranza Vázquez y Kevin Berlín refleja el sólido presente de una generación que ya apunta a consolidarse en la élite internacional.

La Copa del Mundo de Clavados 2026 reunió a los mejores 12 atletas del ranking general de World Aquatics en pruebas individuales, además de las ocho mejores parejas y equipos del planeta, por lo que el rendimiento mexicano cobra aún mayor relevancia.

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