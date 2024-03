Rayados ante Cincinnati sin excesos de confianza

Rayados de Monterrey se prepara para enfrentar este jueves al Cincinnati FC en el partido de ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup en el TQL Stadium, duelo que será importante en las aspiraciones del equipo para la presente temporada.

En la conferencia de prensa previa al enfrentamiento, Fernando Ortiz aseguró que no hay un exceso de confianza dentro del equipo, “Monterrey viene a hacer su trabajo, como equipo tenemos bien claro lo que buscamos. Sí enfrentamos a un gran rival, tienen una idea muy clara, nosotros trataremos de hacer nuestro trabajo. No todo se define en este juego y hay que ser inteligentes para sacar un buen resultado”.

En palabras del entrenador albiazul, esta idea se mantiene no importa si se compite en la Liga MX o en el torneo continental, donde Monterrey tiene un peso importante, “Lo que es Monterrey en esta competición lo sabemos todos, saldremos de la misma manera, el enfoque será la idea de competir y poder ganarla, no veo ningún cambio de chip, los jugadores saben que es una serie de 180 minutos, hay que ser inteligentes, ellos saben que vamos a proponer y no hay algo diferente”.

El “Tano”, no dejó pasar la oportunidad de elogiar a su rival en turno, “Cincinnatti es un equipo interesante a nivel de su juego, tiene una idea de juego muy clara, donde la vienen practicando, han cambiado nombres, pero la idea siempre está. Me gusta como juega, es un digno rival a respetar, es un partido de ida y vuelta interesante”.

Por último, sobre el tema de Germán Berterame, que tiene la posibilidad de dejar el equipo para emigrar a la MLS, el estratega argentino aseguró que está disponible para jugar, pero la decisión de utilizarlo es solo de él.

