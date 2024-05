Rayados pierde 1-0 ante Cruz Azul en la Ida de las Semifinales

Esta noche, el 'Gigante' de acero fue testigo de la batalla de Ida de la fase de Semifinales de la Liga BBVA MX en su Torneo de Clausura 2024, en donde Cruz Azul se impuso por marcador de 1-0, ante la asistencia de 51,708 hinchas que vieron la forma en que el arquero 'cruzazulino' Kevin Mier colgaba el cero en su portería.

Tras hacer sonar su silbato el Juez Central tapatío Daniel Quintero Huitrón se inició la fase eliminatoria qué te lleva a la Final, donde los de la ‘Pandilla’ buscaron imponer sus condiciones a través de su ataque por los costados, centros al área rival y disparos al marco desde distintas zonas de la cancha.

Pero, la instrucción fue precisa por parte del estratega Martín Anselmi, de no permitir que Monterrey saliera jugando el esférico con facilidad. Dejando su poder ofensivo en Uriel Antuna y Carlos Rotondi en la búsqueda del error de los zagueros enemigos.



Pero, el juego rudo hizo de las suyas en ambos equipos y el andar de las acciones se vieron pausadas de forma constante.

Fue entonces que, a los 34’ minutos de tiempo corrido Rodolfo Rotondi abrió el marcador, luego de tejer una jugada con Alexis Gutiérrez y definir de derecha, para dejar sin oportunidad al cancerbero Esteban Andrada e inaugurar el marcador 1-0.

Tras la anotación el juego fue un toma y daca permanente en ambas escuadras, con el paso del tiempo el nazareno Quintero Huitrón decretó cuatro minutos de alargue en la batalla y consumido el tiempo finalizó la primera parte.

Para la segunda mitad del duelo, se efectuaron un par de modificaciones en el campo por parte del equipo de casa, pero esta vez los 'celestes' supieron ponerle freno al accionar ofensivo del equipo de casa. Quienes quisieron, pero no pudieron perforar la meta defendida por Kevin Mier.

La temática del juego parecía ser una copia al carbón de la que vimos anteriormente. Esta ocasión Cruz Azul buscó en el contragolpe el arma letal para ofender al enemigo, aprovechando el espacio largo.

La suerte ya estaba echada y el correr del tiempo jugó en contra de los del 'Tano'; esta ocasión el nazareno Daniel Quintero consideró añadir seis minutos de reposición en el encuentro, mismos pasaron fugazmente y se consumaron al escuchar el silbatazo final del Juez Central.

La batalla de Vuelta de la Fase de Semifinales se define el próximo domingo en el Estadio de Ciudad de los Deportes a las 18:00 horas.

PREVIA RAYADOS VS CRUZ AZUL

El balón ya rueda en el ‘Gigante de acero’ porque ya arrancó la batalla de Ida de la Semifinal de la Liguilla del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, con el duelo que sostienen Rayados y Cruz Azul, con el trabajo arbitral del juez central tapatío Daniel Quintero Huitrón.

Este es el enfrentamiento 72 entre ambos clubes en la era de los torneos cortos de la Liga MX, de 1996 a la fecha. Esta es la séptima serie de eliminación directa, en postemporada, entre Monterrey y La Máquina, en las que La Pandilla ha ganado cuatro de ellas, por tan sólo dos de los Cementeros. En cuanto a juegos, este es el décimo de fase final en la Primera División del futbol mexicano, siendo uno de Repechaje, cuatro de Cuartos de Final, dos de Semifinal y dos de Final.

Ambas escuadras saltaron al terreno de juego portando sus uniformes tradicionales y con sus mejores elementos para afrontar el compromiso de la antesala de la Final liguera.

Los de La Pandilla únicamente no contarán -por lesión- con el zaguero Héctor Moreno; por su parte, los de La Máquina no podrán contar por esta misma causa con Gabriel Fernández y Carlos Vargas. Tanto albiazules como azules no cuentan con jugadores suspendidos para este duelo.

Con gran motivación llegan estos planteles, que obtuvieron su boleto para esta instancia de forma invicta en la fase final. Los dirigidos por Fernando Ortiz vencieron a Tigres, su acérrimo rival deportivo, por un global de 3-2. Mientras que los comandados por Martín Anselmi hicieron lo propio y superaron a unos alicaídos Pumas por un acumulado de 4-2.

Históricamente y al tomar como parámetro los torneos cortos, de los 71 duelos que han tenido, la balanza se inclina para los Celestes con 31 victorias, por 20 triunfos de Rayados y 20 empates; la última ocasión que Monterrey se llevó el triunfo ante los Cementeros fue en la Jornada 2 del Torneo de Clausura 2023 de Liga MX; en esa ocasión, con anotaciones de Rogelio Funes Mori y doblete de Germán Berterame, los regios vencieron 3-2 a Cruz Azul en el majestuoso Estadio Azteca.

En los últimos 10 enfrentamientos, los números favorecen a La Pandilla, pero en el último par de encuentros, La Máquina ha cargado con el triunfo por marcador de 2-1.

El duelo pinta para ser parejo, ya que existe una micrométrica ventaja de los capitalinos, que en la fase inicial del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX superaron a los regios por un punto solamente; aunado a que los del ‘Tano’ superaron a su rival en goles, pero los de Anselmi cuenta con una zaga defensiva, que recibió menos anotaciones que la de los norteños.

La moneda está en el aire para este nivelado partido, tejido con ‘hilo azul’; el estratega argentino Fernando ‘Tano’ Ortiz intenta quitarse la malaria de no poder conseguir que su equipo sea finalista de un torneo oficial, mientras que el timonel Martín Anselmi desea llegar a la Final en su tornero de debut.

COLOR RAYADOS VS CRUZ AZUL

Un ingrediente especial para esta batalla es para quien salga victorioso de esta serie, ya que sería la primera Final que dirigirá tanto Fernando Ortíz como Martín Anselmi.

El primer episodio de la Fase de Semifinales en la Liga MX del Torneo de Clausura 2024 está por iniciar, donde tanto Rayados como Cruz Azul buscarán brindar esta noche una gran batalla en el 'Gigante' de acero.

Los de la 'Pandilla' del Cerro de la Silla tendrá como fuerte aliado a su noble afición, que se hizo presente en gran cantidad en la tribuna, donde buscarán hacer valer la localía.

Por su parte, los de la 'Máquina' llegan en buen momento futbolístico, desplegando un vistoso esquema de juego que a la postre le ha traído buenos dividendos.

Un ambiente de lujo es que se vive al interior del coso guadalupense, donde predominan los jerseys con los colores azul y blanco, pero también podemos ver esas camisas 'celestes' características del Cruz Azul.

INICIA EL PARTIDO

Minuto 34

Rayados 0-1 Cruz Azul

Gol de Cruz Azul, anotado por Carlos Rodolfo Rotondi.

Mediotiempo

Rayados 0-1 Cruz Azul

Finaliza el primer tiempo, ambos equipos van al descanso, con ventaja en el marcador para La Máquina

Arranca el segundo tiempo

Rayados 0-1 Cruz Azul

Monterrey busca empatar y remontar el marcador adverso, que en este momento favorece a los Cementeros. La Pandilla hace un par de cambios: sale Germán Berterame y entra Brandon Vázquez; sale Jesús Gallardo y entra Jordi Cortizo.

Foto: @Rayados / Gráficos: Pedro García Galván

Comentarios