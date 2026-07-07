Rayados presenta su nuevo jersey para la temporada 2026/2027

Rayados de Monterrey presentó oficialmente su nuevo uniforme de local para la temporada 2026/2027, una equipación que mantiene las rayas azules y blancas

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Rayados de Monterrey presentó oficialmente su nuevo uniforme de local para la temporada 2026/2027, una camiseta que conserva las tradicionales rayas azules y blancas y que apuesta por un diseño inspirado en la historia, la identidad y el sentido de pertenencia que caracteriza a la institución.

El nuevo jersey será utilizado tanto por el equipo varonil como por el femenil y forma parte de una colección desarrollada bajo el lema "Monterrey nos une", una campaña que busca reforzar el vínculo entre el club, la ciudad y su afición.

Un diseño que mira al pasado y al presente

La nueva equipación mantiene la esencia histórica de Rayados con sus colores tradicionales, pero incorpora elementos modernos que le dan una imagen renovada.

De acuerdo con el club, la silueta incluye acabados contemporáneos y detalles refinados que buscan proyectar una estética elegante y atemporal. Uno de los elementos más llamativos es el cuello elevado con botón, un detalle que remite a diseños clásicos de la institución.

"Este jersey está diseñado para conectar el legado con el presente. Honra la historia y refleja la evolución del Club", señaló Monterrey durante la presentación oficial.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales mediante un video en el que participa un reconocido conductor de televisión de Monterrey, quien narra el significado de formar parte de la comunidad albiazul.

Dicha producción incluye imágenes de jugadores, jugadoras y aficionados, resaltando la conexión emocional que existe entre el club y sus seguidores.

"Ser del Monterrey es algo que no se puede explicar, es algo que se siente, una energía que nos mueve. Es algo que se comparte, algo que se hereda y cuando llega el momento, lo entiendes, porque el Monterrey nos une", se escucha durante la campaña.

Tecnología para el rendimiento deportivo

Además del diseño, el uniforme incorpora tecnología enfocada en mejorar el desempeño de los futbolistas dentro de la cancha.

La camiseta fue confeccionada con tecnología ULTRAWEAVE, un tejido ultraligero diseñado para reducir peso y fricción durante la actividad física.

También integra la tecnología CELL, desarrollada para absorber la humedad corporal y ayudar a mantener a los jugadores secos durante los partidos y entrenamientos.

El club informó que la venta en línea del nuevo jersey comenzará el próximo 9 de julio, mientras que la venta física arrancará el 12 de julio.