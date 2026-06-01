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Deportes

Presenta Rayados a Matías Almeyda como su nuevo entrenador

El Club de Futbol Monterrey realizó la presentación oficial de Matías Almeyda como su nuevo técnico a partir del torneo Apertura 2026

  • 01
  • Junio
    2026

Rayados dio inicio a la nueva etapa de Matías Almeyda como entrenador del equipo al ser presentado de forma oficial junto a su cuerpo técnico.

En conferencia de prensa, Walter Erviti, director deportivo del equipo, dio la bienvenida al estratega argentino.

Ilusiona proyecto a Dennis te Kloese

Mediante un video, Dennis te Kloese, presidente deportivo, emitió un mensaje en donde compartió su ilusión por el próximo proyecto en la Pandilla, donde señaló que trabajaran para cumplir con la expectativa generada.

“Estoy ilusionado de regresar a México, estoy feliz de que me invitaran a construir este nuevo proyecto. Doy la bienvenida a Matías. Hay una gran exigencia y la vamos a cumplir”, expresó.

Almeyda quiere hacer historia en Rayados

Por su parte, Matías Almeyda mostró su agradecimiento a la directiva por la oportunidad de estar al frente de Rayados.

“Muy entusiasmado, con muchos sueños y con muchísimas ganas de quedar en la historia del club”, indicó.

El "Pelado" compartió su manera en que encarará este proyecto en su carrera.

“Me gustan los desafíos y no soy de poner excusas. Prometer no está dentro de mi manera de ser, por eso digo que antes debo construir los cimientos. Monterrey es un castillo en el futbol mexicano que ha tenidos momentos brillantes y que últimamente no se le han dado los resultados, está en reconstrucción y eso llevará tiempo, tiempo que intentaremos sea corto para ganar rápido, pero la magia no existe”, puntualizó.

Aceptó que tiene la exigencia de devolver al equipo a los primeros planos, luego de que en el Clausura 2026 los Rayados no clasificaron a la liguilla.

“Los títulos van a venir porque creo en los procesos y en el trabajo. Aquí hay un proyecto que se va a armar de a poco, está en nosotros volver a hacer a Monterrey un equipo ganador con el que nuestra afición se sienta orgullosa, pero no soy un mago. Soy un entrenador que cree en el trabajo en equipo”, reiteró el entrenador.

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