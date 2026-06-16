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Receptor de Chiefs sale de prisión tras cumplir condena

El receptor de los Chiefs recuperó su libertad tras pasar 30 días encarcelado por incumplir las condiciones de su libertad condicional

  • 16
  • Junio
    2026

El receptor abierto Rashee Rice, jugador de los Chiefs, fue liberado este martes de una cárcel del condado de Dallas después de cumplir una condena de 30 días por violar las condiciones de su libertad condicional relacionada con un accidente automovilístico ocurrido en Texas.

El jugador, de 26 años, ingresó al centro penitenciario el pasado 19 de mayo luego de registrar un resultado positivo por THC, situación que derivó en el incumplimiento de las medidas impuestas por las autoridades judiciales.

Antes de ingresar a prisión, Rice fue sometido a una intervención médica para retirar residuos que le provocaban inflamación en la rodilla derecha.

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Un juez autorizó que el receptor continuara con su tratamiento y proceso de rehabilitación en el Hospital Parkland mientras cumplía su condena.

Ausente en la preparación de los Chiefs

La situación legal del jugador le impidió participar en las actividades voluntarias de pretemporada y en el minicampamento obligatorio del equipo, que concluyó recientemente.

Sin embargo, el entrenador en jefe de Kansas City, Andy Reid, expresó confianza en que Rice estará listo para reportarse al inicio del campamento de entrenamiento previsto para finales de julio.

El estratega explicó que el cuerpo médico del equipo ha mantenido contacto constante con el jugador para supervisar su recuperación física y facilitar su regreso a las actividades deportivas.

Los Chiefs esperan recuperar a uno de sus principales objetivos ofensivos de cara a la próxima temporada, luego de un cierre complicado para el equipo el año pasado.

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Cuando ha estado disponible, Rice ha sido un elemento productivo dentro de la ofensiva, acumulando 156 recepciones, 1,797 yardas y 14 anotaciones a lo largo de sus primeras tres campañas en la NFL.

Además, formó parte del plantel que conquistó el Super Bowl durante la temporada 2023.

Andy Reid señaló que el equipo continuará con su planificación habitual y que, una vez reincorporado, Rice deberá ponerse al día con los trabajos y esquemas del conjunto.

El entrenador destacó que las experiencias difíciles pueden convertirse en oportunidades de aprendizaje y confió en que el receptor aprovechará esta etapa para retomar su carrera dentro y fuera del campo.


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