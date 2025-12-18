La NFL condena el comportamiento antisemita de Puka Nacua

La NFL condenó este jueves los gestos antisemitas del receptor de Los Angeles Rams, Puka Nacua, durante un podcast.

"La NFL condena enérgicamente toda forma de discriminación y comportamiento despectivo dirigido a cualquier grupo o individuo. El continuo aumento del antisemitismo debe abordarse en todo el mundo y la NFL seguirá apoyando a nuestros aliados en esta lucha. El odio no tiene cabida en nuestro deporte ni en nuestra sociedad", escribió la liga a través de un comunicado.

Fue durante su participación en el podcast de los streamers Adin Ross y N3on donde el receptor realizó un baile considerado antisemita.

Este gesto rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales y las críticas no tardaron en llegar.

Aunque la franquicia de Los Ángeles no se ha pronunciado al respecto, la liga emitió la suya en un comunicado, en el cual no se lee una referencia a una posible suspensión al jugador.

Tras el incidente, Nacua publicó una carta en sus redes sociales en la que ofreció disculpas por su comportamiento.

"No era consciente del gesto que realizaba", dijo.

El jugador nacido en Las Vegas aseguró en el escrito que todo era parte de un juego, pues planeaba replicar el movimiento al momento de anotar un tochdown, algo que, afirmó, ha descartado.

"Cuando aparecí el otro día en una transmisión en vivo en redes sociales, me sugirieron realizar un movimiento específico como parte de la celebración de mi próximo touchdown. En ese momento no tenía ni idea de que este acto fuera de naturaleza antisemita y que perpetuara estereotipos dañinos contra el pueblo judío", explicó.

Del mismo modo, el jugador de los Rams hizo énfasis en que no se encuentra a favor de ningún tipo de discriminación.

"Pido disculpas sinceras a cualquiera que se haya sentido ofendido por mis acciones, ya que no tolero ninguna forma de racismo, intolerancia ni odio hacia ningún otro grupo de personas", concluyó.

Puka Nacua llegó a la NFL en 2023 de la mano de Los Angeles Rams, en donde se ha convertido en uno de los mejores receptores de la liga, pues apenas en tres años ostenta los récords para un novato de más yardas por recepción, con 1,486, y más recepciones en una temporada, con 105.

Comentarios