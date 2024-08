Rechazan apelación; gimnasta de EUA tiene que regresar medalla

Las malas noticias continúan acumulándose para la estrella olímpica estadounidense Jordan Chiles.

Este lunes, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) comunicó a US Gymnastics su negativa a considerar la apelación presentada por la retirada de la medalla de bronce de Chiles, un duro revés que sacude el mundo de la gimnasia.

US Gymnastics, visiblemente afectada, emitió un comunicado en la plataforma X, expresando su profunda decepción y reafirmando su compromiso de seguir luchando por la justicia para Chiles.

Según la organización, nueva evidencia presentada el domingo respaldaba que la medalla había sido otorgada legítimamente durante los Juegos de París.

Sin embargo, el TAS, amparado en sus rigurosos procedimientos, rechazó la solicitud sin siquiera considerarla.

Statement from USA Gymnastics on CAS Notice: pic.twitter.com/HoSiKjx9wl — USA Gymnastics (@USAGym) August 12, 2024

El 5 de agosto, Chiles se ubicó originalmente en la quinta posición tras su rutina de piso.

Pero una apelación por parte de su entrenador, argumentando un error en la puntuación de dificultad, la impulsó al tercer lugar, asegurándole el bronce.

No obstante, una investigación formal por parte de la delegación rumana, cuya gimnasta Ana Barbosu había sido desplazada del podio, desencadenó un nuevo giro en la historia.

El TAS falló el pasado sábado que la apelación del entrenador de Chiles había sido presentada fuera de tiempo, apenas cuatro segundos después del límite permitido, lo que invalidó la decisión tomada por los jueces el día de la competición.

US Gymnastics no se da por vencida y sostiene que tiene pruebas que demuestran que la apelación se presentó 13 segundos antes del límite, pero hasta ahora sus argumentos no han sido escuchados.

Como resultado, el Comité Olímpico Internacional ha confirmado la orden de que Chiles devuelva su medalla de bronce, la cual será otorgada nuevamente a la gimnasta rumana Barbosu.

Lo que aún permanece en el aire es cuándo y cómo Chiles deberá entregar la medalla, pero este episodio marca un capítulo amargo en su carrera, dejando una herida profunda en el corazón de la gimnasta y sus seguidores.

Comentarios