Regina Sirvent quiere seguir haciendo historia en la Nascar

“La verdad es que para mí es un honor ser la primera mujer en ganar en la categoría de Trucks en México, también en ser la primera mujer en el coliseo, actualmente soy parte del programa NASCAR Drive For Diversity, es un programa de NASCAR Estados Unidos que busca incluir minorías étnicas, en este caso yo estoy como representante de no solo mujeres sino todos los mexicanos, yo siempre he dicho que en el automovilismo no hay hombres ni mujeres, sino pilotos y eso es lo que quiero demostrar, que no depende del género, no depende de la nacionalidad, sino de de las aptitudes y de qué tanto estás dispuesto a hacer para alcanzar ese objetivo”.