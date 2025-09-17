Retrasan el Tigres vs Chivas por fuertes lluvias en Jalisco

El partido pendiente de la jornada 1 entre Chivas y Tigres fue suspendido momentáneamente debido a la fuerte lluvia que se presenta en la zona del Estadio Akron.

"Debido a las condiciones climatológicas, nuestro partido ante Tigres, correspondiente a la jornada 1, ha sufrido una suspensión momentánea. A través de nuestras redes sociales los mantendremos actualizados sobre la reanudación de las actividades", comunicó Chivas mediante sus redes sociales.

Remolinos de agua y viento en el Akron.



A ver a qué hora inicia el juego. pic.twitter.com/rAEzv2j1kA — Jesús Bernal (@Jesus_Bernal) September 18, 2025

Pese a la tormenta, los utileros de ambos equipos colocaron material sobre la cancha alrededor de las 18:00 horas, pero ninguno de los dos equipos saltó al campo debido a los grandes charcos de agua que presentaba el terreno.

Inclusive la grada del estadio y los túneles que llevan a los vestidores sufrieron afectaciones por la intensidad de la lluvia.

Este duelo está calendarizado para que se jugara a inicios de julio en el marco de la Jornada 1 del Apertura 2025, pero este fue aplazado debido a un cambio de césped y trabajos en el recinto para albergar partidos del Mundial 2026.

El duelo se reanudará a las 20:50 horas.