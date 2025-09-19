Luchan más de 900 bomberos contra incendios masivos en Portugal

Un total de 353 bomberos combaten un incendio masivo registrado en Vale Abrigoso, en la región centro de Portugal.

Con apoyo de 103 vehículos y al menos siete medios aéreos, el personal de rescate logró controlar uno de los frentes del siniestro, pero por los fuertes vientos presentes en la zona, se registraron diversas reactivaciones.

#IFVilasecoOBolo tras una evolución favorable durante toda la mañana , el fuerte viento las altas temperaturas y la baja humedad provocaron una fuerte reproducción pic.twitter.com/KWnWmWpZWM — Incendios galicia (@Incendiosgalic1) September 19, 2025

Un portavoz de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil afirmó que el fuego se inició por causas desconocidas y que las operaciones se centran en cuatro sectores con frentes de hasta 8 kilómetros.

"Algunas aldeas que están en la zona de influencia del incendio están siendo protegidas por los bomberos", apuntó el portavoz.

Este incendio no es el único, pues se registró otro en el distrito de Viseu, donde alrededor de 260 elementos son respaldados por cuatro vehículos aéreos.

Uno más se reportó en Coimbra, donde casi 300 elementos luchan contra el fuego con seis medios aéreos.

Comentarios