El videojuego incorporará un mundo abierto que permitirá a los jugadores recorrer distintos escenarios, desde canchas callejeras hasta estadios más emblemáticos

Inicio / Deportes / Revelan tráiler oficial de FC27 y sorprende con mundo abierto

Después de meses de rumores y filtraciones, FC27 mostró finalmente su primer tráiler oficial y confirmó una de las novedades más esperadas por la comunidad: la incorporación de un mundo abierto que transformará la forma de jugar uno de los simuladores de futbol más populares del mercado.

La nueva entrega busca ofrecer una experiencia más amplia y dinámica, permitiendo que los usuarios se desplacen entre distintos escenarios y elijan cómo vivir su carrera dentro del juego.

Del futbol callejero a los grandes estadios

Una de las principales novedades será la posibilidad de recorrer libremente diferentes espacios futbolísticos. Los jugadores podrán pasar de partidos en canchas urbanas a encuentros en algunos de los estadios más reconocidos del mundo.

El avance muestra escenarios inspirados en recintos históricos como el Santiago Bernabéu, Allianz Arena y La Bombonera, además de espacios dedicados al futbol callejero, una modalidad que tendrá mayor protagonismo dentro de esta edición.

Dicha propuesta busca ofrecer una experiencia más cercana a la vida de una estrella del futbol, combinando distintas formas de juego dentro de un mismo entorno.

Mejoras en inteligencia artificial

Además del mundo abierto, FC27 incluirá cambios importantes en el comportamiento de la inteligencia artificial.

Los desarrolladores prometen un sistema más eficiente tanto en defensa como en ataque, permitiendo que los usuarios tengan un mayor control sobre los movimientos tácticos de su equipo.

Con estas mejoras, los jugadores podrán ajustar esquemas defensivos y ofensivos de manera más precisa, sin depender completamente de las reacciones automáticas del sistema.

La nueva entrega apunta a convertirse en una de las apuestas más grandes realizadas por la franquicia en los últimos años.

La combinación de exploración libre, futbol callejero, estadios licenciados y nuevas herramientas tácticas busca ofrecer una experiencia más inmersiva y personalizada para los aficionados.

El objetivo es que cada usuario pueda decidir cómo desarrollar su experiencia dentro del juego y elegir entre distintos estilos de competencia.

Fecha de lanzamiento y preventa

Cabe mencionar que FC27 llegará oficialmente al mercado el próximo 25 de septiembre en su edición estándar.

Por otra parte, la edición Ultimate Plus ya se encuentra disponible en preventa y podrá adquirirse hasta el 31 de agosto.