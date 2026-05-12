Revelan prelista la Selección Mexicana para Mundial 2026

La Selección Mexicana anunció este martes la prelista oficial de 55 jugadores que podrán ser considerados por Javier Aguirre para integrar la convocatoria final rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que el Tricolor debutará el próximo 11 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

A 30 días del inicio de la justa mundialista, la Dirección Deportiva de la Selección Nacional de México confirmó el listado preliminar enviado a la FIFA, con una combinación de futbolistas consolidados, jóvenes promesas y algunos nombres sorpresivos que buscarán convencer al estratega nacional en la fase final de preparación.

“La Dirección Deportiva de la Selección Nacional de México anuncia la prelista de 55 jugadores elegidos por el director técnico, Javier Aguirre, enviada a la FIFA para la Copa del Mundo 2026”, informó el organismo mediante sus canales oficiales.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/Cqg1ad807o — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 12, 2026

En la convocatoria destacan referentes como Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Julián Quiñones, César Montes, Johan Vásquez y Orbelín Pineda, quienes apuntan a ser la base del equipo mexicano para la competencia.

También aparecen jugadores que atraviesan procesos de recuperación física, como Julián Araujo y César Huerta, además de futbolistas que tuvieron poca presencia durante las eliminatorias, pero que recibieron una nueva oportunidad, entre ellos Alex Padilla, Alexei Domínguez, Isaías Violante, Jeremy Márquez y Jordan Carrillo.

El “Vasco” Aguirre comenzó hace una semana los trabajos de concentración con elementos de la Liga MX, mientras que los jugadores que militan en clubes del extranjero se integrarán gradualmente una vez concluyan sus temporadas.

Últimos amistosos antes de definir la lista final

México enfrentará a Ghana, Australia y Serbia en sus últimos partidos amistosos antes del Mundial, compromisos que servirán como evaluación definitiva para reducir la lista y presentar a los convocados oficiales el próximo 1 de junio.

La prelista contempla seis porteros, 18 defensas, 24 mediocampistas y una amplia baraja ofensiva encabezada por Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Alexis Vega y Germán Berterame, reflejando la intención del cuerpo técnico de analizar múltiples variantes tácticas.

Lista completa:

Alex Padilla

Alexei Domínguez

Alexis Gutiérrez

Alexis Vega

Álvaro Fidalgo

Antonio Rodríguez

Armando González

Brian Gutiérrez

Bryan González

Carlos Acevedo

Carlos Moreno

Carlos Rodríguez

César Huerta

César Montes

Denzell García

Diego Lainez

Edson Álvarez

Eduardo Águila

Efraín Álvarez

Elías Montiel

Erick Sánchez

Erik Lira

Everardo López

Germán Berterame

Gilberto Mora

Guillermo Martínez

Guillermo Ochoa

Isaías Violante

Israel Reyes

Jeremy Márquez

Jesús Angulo

Jesús Gallardo

Jesús Gómez

Johan Vásquez

Jordan Carrillo

Jorge Ruvalcaba

Jorge Sánchez

Julián Araujo

Julián Quiñones

Kevin Castañeda

Luis Chávez

Luis Rey

Luis Romo

Marcel Ruiz

Mateo Chávez

Obed Vargas

Orbelín Pineda

Ramón Juárez

Raúl Jiménez

Raúl Rangel

Ricardo Angulo

Richard Ledezma

Roberto Alvarado

Santiago Giménez

Victor Guzmán

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